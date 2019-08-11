2019-08-11T14:28:14+03:00
Общество

Эксперт физик-ядерщик: угрозы для населения не может быть

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Местные жители массово стали замерять радиациюМестные жители массово стали замерять радиациюФото: соцсети
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Георгий Тихомиров, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук профессор:

Я полагаю, что речь идет о ракетном двигателе, для систем которого использовалось что-то типа радиоизотопных термоэмиссионных преобразователей (РИТЭГов). В РИТЭГах используются радиоактивные элементы, которые компактизованы и основаны на нелетучих радиоактивных изотопах.

Скорее всего взрыв имел физическую природу и не был связан с радиоактивностью. Но он мог повредить радиоактивные источники, если верить информации о кратковременном выбросе радиации.

При этом, так как радиация разбавляется большими массивами воздуха и последующие замеры не показали превышения, то это говорит о незначительном выбросе радиации в процессе инцидента.

Сегодня службы радиационного мониторинга действуют по всей территории России и мира, они бы зафиксировали любые превышения и сообщили об этом.

Сравнения с мини-Чернобылем тут неуместны, так как в ядерном реакторе идет цепная реакция деления, выделяется большое количество энергии и находится большая масса радиоактивных материалов, топлива и продуктов деления, там речь идет о десятках тонн радиоактивных материалах

В РИТЭГах или подобных источниках питания используется компактизированные источники с малым количеством радиоактивного изотопа. В любом случае это не превышает несколько килограммов. Поэтому ни о каких масштабных выбросах в данном инциденте по определению речи быть не может.

Если в результате взрыва была разрушена герметичность изотопного источника, то люди, которые находились рядом, могли получить какую-то дозу. Но, подчеркну, это локальный инцидент, и для населения ничего серьезного с точки зрения именно радиоактивных последствий быть не может. Я считаю, что в такой ситуации населению не нужно предпринимать какие-либо действия, особенно употреблять йод в чистом виде, так как это может навредить здоровью. В России и в мире есть специальные службы, которые в случае, если есть малейшая опасность, предупредят население и предпримут соответствующие меры. Кстати, МЧС уже сделало официальное заявление, что радиационный фон в пределах естественного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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