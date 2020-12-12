"Я видел гениев, с которыми не стоял рядом. И никогда не думал, что буду, как они": ушел из жизни Валентин Гафт

Умер актер Валентин Гафт. Фото: Тимур ХАНОВ

12 декабря 2020 года скончался знаменитый актер Валентин Гафт. Смерть 85-летней звезды советского и российского кино подтвердила вдова мэтра - актриса Ольга Остроумова.

Один из самых известных и уважаемых артистов до последнего дня искренне удивлялся и радовался каждому доброму слову о себе: "Я счастлив, что у меня такие друзья, что они так обо мне говорят!".

Он отличался удивительным жизнелюбием. "Я уже не мальчик. Я уже старый человек. Уже организм ломается, но надо бороться с этим. Детали надо менять. Не разрезать и делать пластические операции, а духом надо не падать", - признавался он в эфире программы "Пусть говорят".

По словам артиста, он на свой возраст себя не чувствовал. Ольга Остроумова была рядом с ним больше 20 лет. Именно воспоминания о том, как начинались их отношения, спасали Валентина Иосифовича в трудные минуты. "Она была настолько хороша, что трудно рассказать, - говорил он. - До сих пор, когда мне иногда плохо, я вспоминаю те счастливые дни".

Гафт всегда отличался удивительной скромностью. "Я работал в театре. Я видел гениев, с которым не стоял рядом. Мне в голову не приходило, что я буду тоже выходить, как они", - делился мыслями артист.

При этом признавался: "Я никогда не думал, что буду известным. Вот Евстигнеев и Леонов были известными. Им даже на улицу выйти было сложно. Но сцена и жизнь - разные вещи. Александр Вертинский чуть ли не мелом мазал лицо, чтобы таким образом спрятаться за маской. Артист на сцене - это перевоплощение, а в жизни он совершенно другой человек. Но все взаимосвязано: если в жизни совершаешь неприличные поступки, потом это отражается на том, как ты играешь".

Гафт радовался, что люди к нему хорошо относились. "Стараешься мерзостей не делать", - вот и весь секрет.

Он с юмором относился к смерти. И в этом был весь он: "Вы еще жалуетесь врачу? Вам уже надо остановиться! Быстро - один день и умер! Один день похоронный: похлопают, поплачет кто-то и забыли. И правильно!".

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