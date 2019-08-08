Интернет-магазины убивают торговые центры: в рейтинге модного ретейла новый лидер

Примечательная веха: по итогам первого полугодия 2019-го года впервые в России самым популярным магазином одежды в стране стал Wildberries, который присутствует только в интернете (в реальной жизни - только пункты доставки товара). Причем за 6 месяцев его оборот едва не удвоился (85 млрд рублей, +79%). И это позволило ему обойти прежнего лидера вещевого ретейла в России: «Спортмастер» (51,5 млрд рублей, +7%), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование Infoline.

Почему так резко выросли продажи одежды онлайн? Ведь еще недавно покупать одежду в сети было сомнительным предприятием. Или размер с кроем не подойдут, или реальный цвет и ткань разочаруют.

Исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал «КП», что в том, что шопинг уходит в интернет нет ничего удивительного.

- Людям нравятся быстрота и удобство онлайн-сервисов, возможность выбора, - говорит Соколов. - Онлайн-магазины вместе с курьерами могут доставить вам домой несколько пар обуви и разную одежду на выбор, а потом увезти то, что не подойдет. Все больше магазинов готовы доставлять одежду в день заказа. В России около 45 миллионов человек хоть раз что-то покупали в Интернете, это чуть более трети взрослого населения страны.

Однако классические магазины еще рано хоронить.

- В западных странах доля онлайна в общем объеме розницы доходит до 15%, все остальное за физическим ретейлом. Примерно такого же соотношения можно ждать и у нас, - сказал он.

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