Президент Турции Реджеп Эрдоган: «Крым российским не признаем»

В среду украинский лидер Владимир Зеленский посетил в Анкаре своего турецкого коллегу Реджепа Тейипа Эрдогана. Импульсивный президент Турции на совместной пресс-конференции по итогам встречи сделал яркие заявления. Пожалуй, даже слишком яркие:

- Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает. Крымские татары - важнейшее связующее звено между нашими странами. Продолжаем считать приоритетом защиту их прав, - сообщил Эрдоган.

И это при том, что его собственное государство сейчас серьезно зависит от взаимоотношений с Россией. В конце года будет достроен совместный газопровод «Турецкий поток», по которому пойдет наше голубое топливо. А небо будут прикрывать четыре дивизиона зенитно-ракетных систем «С-400», купленных Анкарой у Москвы. Как же так?

- Да, последнее время сотрудничество России и Турции расширилось, но у Анкары логика простая: «С-400» - отдельно, Крым - отдельно. И не надо, мол, увязывать их между собой, - сказал «КП» тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. - Турецкого лидера можно обвинять в чем угодно - кроме непоследовательности. С 2014 года он в самых разных формах дает понять: российский статус полуострова он не признает. Объясняется это просто. Ведь у Эрдогана огромная проблема с курдами, добивающимися от Анкары даже не автономии, а полной независимости. Признай он уход Крыма от Украины, курды жестко потребуют такого же отношения к себе. А крымские татары, о которых заявляет турецкий президент, это не просто малый народ в другой стране - а часть его электората. За последние двести лет тысячи крымских татар переселились в Турцию и составляют в ней влиятельную общину.

- Не исключаю, что это заявление было рассчитано именно на Зеленского, который не преминул выступить с очередным пророчеством, что Крым обязательно вернется в состав Украины,- полагает первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. - Эти постоянно повторяющиеся заклинания не имеют никакого отношения к реальности.

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