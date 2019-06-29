Эрдоган: отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет

СЕГОДНЯ 08:03 2019-06-29T08:03:06+03:00

Эрдоган заявил, что отсрочки в поставках С-400 в Турцию нет Фото: REUTERS

Турецкий президент отметил, что Анкара продолжает наблюдать за процессом по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в субботу, 29 июня, заявил, что в процессе поставок зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки.

"Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки", - сказал он.

По словам Эрдогана, для Анкары имеет приоритетное значение договоренность о совместном производстве ракет и передачи технологий. «Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400 и относительно нашего согласия, к которому мы пришли в Душанбе», - отметил президент Турции.

Напомним, Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» в 2017 году. Общая сумма сделки составляет 2,5 миллиарда долларов.

Накануне, как писал сайт kp.ru, Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета страны на следующий финансовый год, который предусматривает запрет на передачу Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае получения ею российских ЗРС С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU