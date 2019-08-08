«Трезвой не выходила на сцену»: Стали известны подробности конфликта Максима Фадеева и Наргиз

Эта скандальная история началась с обращения Наргиз Закировой, которое она опубликовала в своем Инстаграме.

Рокерша заявила, что продюсерский центр «MALFA», принадлежащий Максиму Фадееву, отменяет ее концерты.

- Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом.

Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, но уже под другую музыку!

sergeylavrov_artkreml Какие планы на вечер?

Вскоре расторжение контракта с Наргиз подтвердили и представители Максима Фадеева.

В свою очередь, звездный промоутер Сергей Лавров объяснил «Комсомолке», почему продюсер и многие прокатчики отказываются работать с выпускницей проекта «Голос».

- Наргиз живет в каком-то параллельном мире, всегда была оторвана от реальности, - высказывает свое мнение Сергей Лавров. - Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так весь концерт за нее и держалась. Когда у меня в связи с этим начались проблемы с директорами концертных площадок, Наргиз заменила виски бутылкой газировки, куда она наливала спиртное. Так, чтобы никто не понял, что она пьет на сцене. И так каждый день. Она так напивалась, что порой не то, что петь, говорить не могла.

Странностей много было. Иногда со своими подругами из «Битвы экстрасенсов» закрывалась в гримерке и раскладывала карты.

Порой закатывала скандал на ровном месте. В райдере вдруг начали появляться нелепые запросы. Например, охрана. Она хотела, чтобы охранник даже ночью дежурил около ее гостиничного номера.

Она курила даже там, где нельзя дымить, а нам приходилось за нее платить штрафы. Я сразу сказал Фадееву, что требования Наргиз по райдеру весьма странные. Мягко говоря. Так что их разрыв меня не удивил. Максим, видимо, устал от выходок артистки.

КСТАТИ

"Снял с ушей лапшу и камень с души": Фадеев разошелся с Наргиз

Максим Фадеев вновь оказался в центре скандала. Не успели утихнуть разговоры о якобы любовной связи продюсера с Ольгой Серябкиной, а потом и обвинения в плагиате от саратовского артиста, как музыканта втянули в новый конфликт. На этот раз с заявлением выступила эпатажная Наргиз. (подробности)