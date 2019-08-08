2019-08-08T13:24:54+03:00
Звезды

"Снял с ушей лапшу и камень с души": Фадеев разошелся с Наргиз

Продюсер угодил в новый скандал
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Максим Фадеев и Наргиз.Максим Фадеев и Наргиз.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Максим Фадеев вновь оказался в центре скандала. Не успели утихнуть разговоры о якобы любовной связи продюсера с Ольгой Серябкиной, а потом и обвинения в плагиате от саратовского артиста, как музыканта втянули в новый конфликт. На этот раз с заявлением выступила эпатажная Наргиз.

День назад Наргиз сообщила, что, мол, продюсерский центр Максима Фадеева запрещает ей выступать с концертами. Знаменитость по этому поводу разместила сообщение в своем блоге.

"Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA»", - обратилась к поклонникам артистка.

nargizzakirova_officialnargizzakirova_official
Мои дорогие друзья и поклонники!
9939 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, для нее и ее команды это стало новостью. Она отметила: "Я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру".

Через несколько часов после этого сообщения представитель певицы подтвердил РИА Новости, что продюсерский центр Максима Фадеева действительно направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

fadeevmaximfadeevmaxim
100% - я попробовал, работает!
40794 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Отреагировал на скандальную ситуацию и Максим Фадеев. Он разместил в Инстаграме сообщение-картинку, на которой написано: "Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1.Снять с ушей лапшу. 2. С души - камень. 3. С шеи - обнаглевших людей. Все. Вы в идеальной форме". Под фото продюсер оставил комментарий: "100% Я попробовал, работает!".

Что на самом деле произошло между Максом и Наргиз, остается тайной. Фактом является лишь то, что продюсер разошелся с певицей. Теперь каждый из них идет своим путем.

С Максимом Фадеевым певица начала сотрудничать в 2014 году, буквально сразу после участия в шоу "Голос". Музыкант написал для нее дебютный сольный сингл "Я - не твоя", который был выпущен 3 июля 2014 года. В 2018 году Наргиз в дуэте с Фадеевым записала композицию "Мы вдвоем", буквально моментально взлетевшую на первые строчки всех отечественных хит-парадов и впоследствии получившую массу хвалебных отзывов зрителей и престижных музыкальных премий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Задержанные в Польше россияне арестованы
Минобороны РФ: на полигоне под Архангельском взорвалась жидкостная реактивная установка
Более трети московских таксистов работают без выходных
Губернатор о пожаре в воинской части под Архангельском: эвакуация не требуется, радиационный фон в норме
Пожар в воинской части под Архангельском: 2 погибших, 15 пострадавших
Американский актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля
Зеленский заявил о планах легализовать казино на Украине
ВЦИОМ узнал, сколько россиян читает книги
В Греции загорелся туристический автобус
В Бундестаге призвали поблагодарить русских за объединение страны
В Госдуме оценили предложение разрешить россиянам работать из дома
ФАС возбудила дело против Apple
Цены на нефть поднялись до 57,9 после падения до минимальных отметок
В МИД РФ выразили надежду на здравомыслие и ответственность сторон в Киргизии
Экс-президент Киргизии планирует отпустить взятых в заложники спецназовцев
Президент Киргизии заявил, что экс-глава Атамбаев грубо нарушил конституцию
София Ротару снова будет выступать в России
Авиабилеты из России в Грузию подорожали до 55 процентов
Генпрокуратура Киргизии возбудила дело после столкновений у резиденции экс-президента Атамбаева
В армии могут появятся подразделения антихакеров
Россияне смогут иногда работать из дома
Появилось видео с места аварии с экскурсионным автобусом в Новороссийске
Власти Венесуэлы отказались вести переговоры с оппозицией
Дональд Трамп приехал в Эль-Пасо, где в перестрелке погибли 22 человека
Церемония премии Emmy 2019 пройдет без ведущего
США и Турция договорились о создании центра совместных операции в Сирии