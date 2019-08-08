"Снял с ушей лапшу и камень с души": Фадеев разошелся с Наргиз

Максим Фадеев вновь оказался в центре скандала. Не успели утихнуть разговоры о якобы любовной связи продюсера с Ольгой Серябкиной, а потом и обвинения в плагиате от саратовского артиста, как музыканта втянули в новый конфликт. На этот раз с заявлением выступила эпатажная Наргиз.

День назад Наргиз сообщила, что, мол, продюсерский центр Максима Фадеева запрещает ей выступать с концертами. Знаменитость по этому поводу разместила сообщение в своем блоге.

"Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA»", - обратилась к поклонникам артистка.

nargizzakirova_official Мои дорогие друзья и поклонники!

По ее словам, для нее и ее команды это стало новостью. Она отметила: "Я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру".

Через несколько часов после этого сообщения представитель певицы подтвердил РИА Новости, что продюсерский центр Максима Фадеева действительно направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом. Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

fadeevmaxim 100% - я попробовал, работает!

Отреагировал на скандальную ситуацию и Максим Фадеев. Он разместил в Инстаграме сообщение-картинку, на которой написано: "Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1.Снять с ушей лапшу. 2. С души - камень. 3. С шеи - обнаглевших людей. Все. Вы в идеальной форме". Под фото продюсер оставил комментарий: "100% Я попробовал, работает!".

Что на самом деле произошло между Максом и Наргиз, остается тайной. Фактом является лишь то, что продюсер разошелся с певицей. Теперь каждый из них идет своим путем.

С Максимом Фадеевым певица начала сотрудничать в 2014 году, буквально сразу после участия в шоу "Голос". Музыкант написал для нее дебютный сольный сингл "Я - не твоя", который был выпущен 3 июля 2014 года. В 2018 году Наргиз в дуэте с Фадеевым записала композицию "Мы вдвоем", буквально моментально взлетевшую на первые строчки всех отечественных хит-парадов и впоследствии получившую массу хвалебных отзывов зрителей и престижных музыкальных премий.