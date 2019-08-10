Соболь задержана до начала митинга на Сахарова

Санкционированная протестная акция (митинг-концерт), заявленная на 100 тысяч человек, началась в субботу в Москве на проспекте Академика Сахарова с 15-минутным опозданием , не в 14 часов, а в 14-15. Первым на сцену вышел незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и начал скандировать про «Россию без Путина». Собравшиеся его тут же поддержали, хотя фамилии Путина нет ни среди депутатов или кандидатов в депутаты Мосгордумы, ни среди членов Мосгоризбиркома или ЦИК.

Заявка на 100 тысяч участников оправдала себя к моменту начала митинга всего лишь на 3%. К заявленному времени сами участники и организаторы оценили количество собравшихся протестующих в 3 тысячи человек. Не помогли ни призывы блогеров и рэперов с многомиллионной аудиторией фанатов и читателей, ни даже продвигаемая с призывами к участию реклама (официальная, за деньги). Планы организаторов расстроила погода, в частности, зарядивший еще с ночи дождь. Хотя к двум часам дня дождь уже совсем прекратился, многие, судя по всему, не захотели мокнуть.

К тому же, главная «политзвезда» согласованного митинга-концерта Любовь Соболь за пять минут до начала акции была задержана полицейскими в своем избирательном штабе, откуда она вроде бы намеревалась отправляться на акцию. Сотрудники МВД в полном снаряжении взломали дверь ее штаба, препроводив в автомобиль, повезли, по некоторым данным в Следственный комитет.