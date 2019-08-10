В Москве начался митинг на Сахарова

Как полумосквич (полжизни прожито в столице), я, конечно, знаю места, где приятно погулять субботним летним днём с модной девушкой, ребёнком-флегматиком или разрешенным четвероногим другом. Проспект имени ядерного академика [Cахарова] к таким местам не относится точно.

И сам отец водородной бомбы, когда 30 лет назад, сильно волнуясь и картавя, ниспровергал устои с трибуны Съезда народных депутатов, и представить не мог, что в Москве-2019 будут раскатисто призывать "на Сах-ха-рр-рова!".

Раскатистость наблюдалось в соцсетях. Я приду - и ты приди, - приглашали бывший теннисный чемпион и нынешняя звезда рэп-баттлов, знаменитый тележурналист и остроумный в прошлом веке сатирик.

Дмитрий ПарфеновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дождь смывает следы и надежды - это про субботу, 10 августа, в Москве. Организаторы заявили 100 тысяч участников. Непогода, накрывшая город на семи холмах, инициаторов митинга подвела. Когда брел по лужам к рамкам у проспекта Сахарова, думал совсем не о протестах, о борьбе за демократию, а о том, что люди в кафешках на бульварах сейчас имеют бОльшую свободу выбора. Чем парни в оцеплении. Чем журналисты. Да и чем организаторы этого действа. Граждане в кафе могут заплатить за кофе и решить, спуститься в метро или двинуть на проспект. А у нас выбора нет...

Не спешили покидать станцию метро Чистые пруды стайка ребят лет 16-18 с коммунистической символикойФото: Александр ГРИШИН

На митинг, как на работу, блин...

Не спешили покидать станцию метро Чистые пруды стайка ребят лет 16-18 с коммунистической символикой. Не спеша наслаждались гамбургерами четыре молодых лейтенанта полиции в ближайшем к проспекту фастфуде. Несколько тысяч человек подтянулись к сцене, кроме российских флагов появились флаги московских районов и... украинский флаг.

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