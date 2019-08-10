Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...

- Смотрите, вот задерживают девушку, которая стояла с плакатом в поддержку задержанных. О - нет! У нее просто ОМОН отобрал плакат, а не задержал, - в голосе корреспондента либерального телеканала слышится неподдельное сожаление от того, что пропал такой кадр, такой факт в копилку «злодеяний режима». – Ой, а вот эту девушку точно уводят. Нет, и ее тоже только проводили к автобусу на остановку.

Какое разочарование! Нечем ужасать зарубежные СМИ для их картинки «жестокое подавление протеста в Москве». Впрочем, тем не привыкать выдавать «репортажи» с разгона демонстрации с «московских» улиц с растущими на них пальмами.

Задержания, безусловно, были. Да и как им не быть, если со сцены разрешенного митинга-концерта внезапно и открыто прозвучали призывы к тем, кому такого формата показалось мало, как алкашам, пойти «догнаться» на Китай-город и устроить несанкционированный протест - гуляния под стенами Администрации президента. И нашлись, нашлись «настоящие буйные». Отправились по призыву Бориса Золотаревского, начальника избирательного штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, озвучившему его со сцены митинга-концерта, в микрофон.

Там и на митинге было смешно временами. Не говоря о том, что куча народа была совсем не из Москвы и мало что знала о сути мероприятия.

- А вы тут за что? Знаете, за что митинг? – Да я девять лет отсидел ни за что, два года в централе, только с кичи. Это беспредел. Я сейчас за любой кипишь.

- Девушка, а вы за что вышли сегодня? – Мне 20 лет, и за все это время не было свободы ни одного дня.

- Ах ты провокатор, ты зачем сюда пришел с украинскими флагами? А ну отдай!

- Да вы ***! Это флаг моей страны! Я ей горжусь! Горжусь Майданом!

Что ж ты тут делаешь, родимый? Хотя понятно что - вон рядом плакате: «Верните Крым!» И раскрашенный в цвета Украины полуостров. То есть - заварить в Москве Майдан, чтоб под шумок отобрать Крым.

Один из ораторов тем времени со сцены вовсе потребовал вернуть Белоруссии Смоленск. С ума они что ли тут все посходили?

А потом опять стало не смешно. Когда, пусть и не такие большие, но все же толпы, добрались и выплеснулись на Старую площадь, а потом пошли по газонам, вытаптывая цветы и траву, скандируя свои лозунги, разворачивая плакаты. И вот только не надо говорить, что это просто так все одновременно захотели погулять. И все вышло случайно. Примерно так же случайно, как у памятника героям Плевны 10-го августа, опять же, так же случайно, как и 3-го августа в месте проведения акции появился все тот же велосипедист со своим велосипедом.

И опять полиция действовала абсолютно пропорционально и взвешенно. Задерживали тех, кто активно кричал и размахивал транспарантами, кто садился на ту же траву, отказываясь освободить место и т.д. Тех, кто верещал диким голосом и картофельным мешком оседал на асфальт, просто поднимали и уносили.

- Молодой человек, а почему вы не сопротивляетесь? – практически провоцирует одного из спокойно ведомых за руку ОМОНовцем «протестунов» какой-то «гражданский журналист». И молодой человек вырывает руку и бросается бежать. Через секунду его уже поднимают с земли два бойца ОМОНа, и тащат в автозак. Допросился, что называется. Что один, что другой. Я бы еще и провокатора этого взял до кучи.

Телеведущий Лобков в эфире телеканала деланно удивляется: сначала вежливому поведению полиции на митинге (как будто подменили или из Оксфорда прислали), а потом – «жестокости задержаний». Деланно и совершенно искусственно. Не желая признавать очевидного факта. Полиция и Росгвардия - те же самые. Это граждан словно подменили: в первом случае была согласованная акция, а во втором – нарушители общественного порядка. И ответная реакция абсолютно адекватна и там, и там.

В телеэфире один из организаторов митинга Денис Шендерович открестился от тех, кто нарушил общественный порядок на несогласованной акции протеста. Мол, мы тут ни при чем, они сами. Ой, знает кошка, чье мясо съела. Ой, в курсе он, что отмазка не пройдет и отвечать придется. Со сцены в микрофон на его мероприятии публично призвали к несогласованном продолжении акции протеста. И ему придется отвечать, и другим соорганизаторам. И никого не волнует, что 339 подписей умерших москвичей в подписных листах тех кандидатов, за кого они якобы вышли протестовать. Что больше 14 тысяч недостоверных подписей. Главное - протест. Ради чего?

И это теперь тоже не секрет. В прямом телеэфире от одного из лидеров нынешнего протеста прозвучало – власть должна пойти с ними на переговоры и обозначить уступки, на которые она готова пойти. Причем, речь совсем не о выборах в Мосгордуму, потому что переговоры должны вести не Мосгоризбирком и даже не Центризибирком, а мэрия Москвы и Администрация президента. Мол, они сами должны выйти с предложениями, и лидеры протеста обозначат, какие уступки их удовлетворят.

В телеэфире (и в воздухе) тут же ощутимо запахло восьмилетней давности атмосферой Болотной. Тогда, помнится, тоже звучали эти слова от лидеров той оппозиции. И от некоторых как бы околокремлевских аналитиков, стремящихся выдать желаемое за действительное. А кое-кто из них, говорят, даже примерял штаны с лампасами, готовясь возглавить одно из главных силовых ведомств страны в качестве отступного.

Чем все закончилось, наверное, напоминать не стоит. И штаны так и остались ненадеванными. И участники потом разочаровались в своих лидерах, перегрызшихся между собой.

Ребята, переговоров не будет. Хотя бы по той причине, что вы ничего не можете предложить созидательного. А сами представляете такой вид фауны, что дай вам палец, вы не успокоитесь даже после того, как всю руку отхватите.

Тем временем, на несогласованной акции протеста в центре Москвы органами правопорядка были задержаны 136 человек. Что, конечно, мелочь в смысле пиара на протесте на фоне тех преференций, которые организаторы акции получили бы в случае успешных переговоров с мэрией и Кремлем.

Но в этом предложении главное – это та самая частица "бы". Которая никогда не превратит это сослагательное наклонение в изъявительное. То есть в свершившийся факт.

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