Дворник из Подмосковья задолжала почти 2 миллиарда рублей

Судебные приставы собираются взыскать с дворника из Подмосковного Воскресенска почти два миллиарда рублей.

Дело в том, что несколько лет назад женщина устраивалась на работу курьером. После собеседования ей сказали подписать несколько документов. Не заподозрив ничего неладного, она везде поставила свою подпись. Позже выяснилось, что женщина стала учредителем и директором компании, которая взяла в банке 32 миллиона долларов, а в скором времени обанкротилась.

В 2016 году московский Дорогомиловский суд предъявил постановление о взыскании задолженности с женщины. Жительница Воскресенска обязана выплатить долг в 1,82 миллиарда рублей, а также 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора, пишет местный портал “Воскресенские деловые вести”.

Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет. Половина зарплаты женщины в размере 15 тысяч рублей будет уходить на погашение долга ежемесячно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что москвич "похоронил" семью ради денег, отгулов и погашения кредитов. Предприимчивый работник выдал себя, когда пошел жаловаться на маленькую зарплату.