"Она моя вторая половина": влюбленный сын Наташи Королевой без ума от модели

Единственный сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко, известного широкой публике как Тарзан, полгода встречается с моделью Марией Слугиной. Архип Глушко не скрывает, что влюблен. Молодой человек совершенно спокойно относится и к тому, что его девушка была на "Доме-2".

Наташа Королева и Сергей Глушко поддержали выбор своего единственного наследника и приняли его возлюбленную Марию Слугину как родную. Бабушка Архипа Глушко - Людмила Порывай тоже успела познакомиться с девушкой.

Судя по всему у молодых людей все серьезно. Они постоянно вместе, недавно вернулись с Черноморского побережья, где не стеснялись демонстрировать свои чувства. Архип нежно целовал Машу, сидя на камне.

slugina_64 Мария не раз принимала участие в конкурсах красоты

Они познакомились на вечеринки у общих знакомых. Спустя какое-то время Мария и Архип поняли, что не могут друг без друга. "Как-то спонтанно все получилось. И теперь мы вместе. Наши отношения длятся полгода", - призналась Слугина.

Архип ей понравился своим нежным и трепетным отношением. "Знаете, мы можем быть вместе 24 часа в сутки, семь дней в неделю и, поверьте, нам не будет скучно друг с другом. Несмотря на то, что ему 17, он умеет сделать так, что рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой!", - цитирует девушку "СтарХит".

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В свою очередь, Архип все больше понимает, насколько идеально Маша подходит ему. "Она моя вторая половина, больше и нечего сказать. Маша гармонично дополняет меня. Я без ума от ее милых зубок и сияющего личика", - не скрывает пылких чувств сын Наташи Королевой.

arkhipglushko Летний чилакс...

Как у всех пар, у них бывают и ссоры. Но ребята быстро мирятся. Не могут обижаться друг на друга более пяти минут. Они все делают сообща. "У нас нет главных или не главных в отношениях", - подчеркнул Архип Глушко. А Мария Слугина добавила: "Наши отношения строятся на доверии, поэтому для ревности как со стороны Архипа, так и меня, просто нет".