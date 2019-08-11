2019-08-11T12:41:46+03:00
Звезды

"Она моя вторая половина": влюбленный сын Наташи Королевой без ума от модели

Архип Глушко и Мария Слугина дали первое интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Архип Глушко не скрывает, что влюбленАрхип Глушко не скрывает, что влюбленФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Единственный сын Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко, известного широкой публике как Тарзан, полгода встречается с моделью Марией Слугиной. Архип Глушко не скрывает, что влюблен. Молодой человек совершенно спокойно относится и к тому, что его девушка была на "Доме-2".

Наташа Королева и Сергей Глушко поддержали выбор своего единственного наследника и приняли его возлюбленную Марию Слугину как родную. Бабушка Архипа Глушко - Людмила Порывай тоже успела познакомиться с девушкой.

Судя по всему у молодых людей все серьезно. Они постоянно вместе, недавно вернулись с Черноморского побережья, где не стеснялись демонстрировать свои чувства. Архип нежно целовал Машу, сидя на камне.

slugina_64slugina_64
Мария не раз принимала участие в конкурсах красоты
143 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Они познакомились на вечеринки у общих знакомых. Спустя какое-то время Мария и Архип поняли, что не могут друг без друга. "Как-то спонтанно все получилось. И теперь мы вместе. Наши отношения длятся полгода", - призналась Слугина.

Архип ей понравился своим нежным и трепетным отношением. "Знаете, мы можем быть вместе 24 часа в сутки, семь дней в неделю и, поверьте, нам не будет скучно друг с другом. Несмотря на то, что ему 17, он умеет сделать так, что рядом с ним я чувствую себя маленькой девочкой!", - цитирует девушку "СтарХит".

slugina_64slugina_64
Девушка Архипа познакомилась с его бабушкой и мамой
185 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В свою очередь, Архип все больше понимает, насколько идеально Маша подходит ему. "Она моя вторая половина, больше и нечего сказать. Маша гармонично дополняет меня. Я без ума от ее милых зубок и сияющего личика", - не скрывает пылких чувств сын Наташи Королевой.

arkhipglushkoarkhipglushko
Летний чилакс...
430 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как у всех пар, у них бывают и ссоры. Но ребята быстро мирятся. Не могут обижаться друг на друга более пяти минут. Они все делают сообща. "У нас нет главных или не главных в отношениях", - подчеркнул Архип Глушко. А Мария Слугина добавила: "Наши отношения строятся на доверии, поэтому для ревности как со стороны Архипа, так и меня, просто нет".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наташа Королёва: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Около 240 тысяч человек отметили Курбан-байрам в Москве
Гризманн забил дебютный гол за «Барселону»
Американские СМИ предсказали победителя в возможной войне между США и РФ в Черном море
В Раде посоветовали Зеленскому держать нейтралитет между РФ и США
Атамбаева подозревают в коррупции по уголовному делу криминального авторитета
В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией
В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
В Минздраве РФ назвали основную причину развития рака груди и кишечника, диабета и ишемии
Московский альпинист получил травму ноги во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии
В Москве неизвестные ограбили директора нефтяной компании на 7 млн рублей
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
Почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО
В Сети появилось видео с места аварии на МКАД с участием Tesla
Прокуратура Украины обыскала танкер "Мария" из-за посещения Крыма
Самая красивая Миссис России живет в Геленджике, воспитывает двух сыновей и обожает красную помаду
Bloomberg опубликовал топ самых богатых семей мира
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру переселить мигрантов в Голливуд
В США выход триллера "Охота" перенесли из-за недавних инцидентов со стрельбой