2019-05-27T20:12:59+03:00
Звезды

17-летний сын Наташи Королевой встречается с моделью из "Дома-2"

Архип перестал скрывать свою девушку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Наташа Королева.Певица Наташа Королева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Сын Наташи Королевой встречается с моделью Марией Слугиной. 17-летний Архип Глушко младше возлюбленной на пять лет.

Сын Наташи Королевой и Тарзана рассекретил любимую девушку. В последнее время Архипа стали часто замечать в компании 23-летней модели из Саратова Марии Слугиной. Пока влюбленные не делали официальных заявлений, однако в кадре Архип без стеснения обнимает возлюбленную. Она уже познакомилась с родителями молодого человека.

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Сын Наташи Королевой встречается с моделью Марией Слугиной
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"Прекрасные выходные в замечательной компании", - подписала Слугина фотографию, на которой вместе с ней можно увидеть самого Архипа, Наташу Королеву, Тарзана и друзей семьи.

Сын Наташи Королевой Архип и его возлюбленная Мария.

Сын Наташи Королевой Архип и его возлюбленная Мария.

На другом фото Мария поблагодарила Наташу Королевук за теплый вечер, проведенный на концерте. Слугиной удалось познакомиться и с бабушкой Архипа - Людмилой Порывай. А чуть позже девушка появилась на совместном снимке с Сергеем Глушко.

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Девушка Архипа познакомилась с его бабушкой и мамой
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Мария не раз принимала участие в местных конкурсах красоты "Мисс Губерния" и "Мисс Русское Радио", имеет титул первой вице-мисс конкурса "Miss June". Кроме того, она увлекается восточными танцами, а недавно появилась в одном из выпусков "Дома-2". Свои снимки модель часто подписывает хэштегом "начинающая певица".

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Скоро с вами всем поделюсь
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45-летняя Наташа Королева и 49-летний Сергей Глушко вместе почти 18 лет. Звезды составляют одну из крепких пар российского шоу-бизнеса, которая не перестает демонстрировать любовь друг к другу. Их единственный сын Архип учился в США и редко появлялся на родине. Кроме того, юноша равнодушен к шоу-бизнесу, а год назад он нашел первую работу в сфере кулинарии.

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Мария не раз принимала участие в конкурсах красоты
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"Он мечтает стать ресторатором, - признавался Сергей Глушко. - Поэтому изъявил желание поработать в этой сфере. Как полагается, начал с самых низов. Устроился помощником шеф-повара в одно из столичных кафе". Кроме того, Архип интересуется индийской культурой и у него даже есть свой гуру. Королева и Тарзан отношения своего 17-летнего сына пока никак не комментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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