2019-08-11T23:23:09+03:00
Спорт

"Спартак" выиграл 3:1 у "Ахмата" в Грозном благодаря дублю Бакаева

Молодой полузащитник "красно-белых" забил четыре мяча за неделю в двух играх
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" сыграл в Грозном против "Ахмата", в первом тайме два гола забил Бакаев."Спартак" сыграл в Грозном против "Ахмата", в первом тайме два гола забил Бакаев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты московского "Спартака" в воскресенье, 11 августа, провели поединок 5 тур чемпионата России против грозненского "Ахмата". Эта игра для команды Олега Кононова прошла в условиях плотного графика - в Грозный команда приехала прямо из Швейцарии. Там "красно-белые" проводили матч Лиги Европы против "Туна", а уедут в Москву после матча - уже на ответную игру со швейцарами. Поэтому в состав были внесены корректировки по сравнению с прошлой игрой.

Один из ожидаемых подтекстов встречи - это противостояние бывшего капитана "Спартака" Дениса Глушакова, который с этого лета играет за "Ахмат". Да, полузащитник попал в стартовый состав "красно-белых". Но в матче футболист под номером 88 не особо был заметен, ибо слишком ярко сыграли футболисты московского клуба в гостевой игре в Грозном.

Героем первого тайма встречи стал полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев. На этой неделе он дважды забил в ворота "Туна" в гостевой игре Лиги Европы. И он же два раза поразил ворота "Ахмата" в матче в Грозном.

На 32-й минуте Бакаев после передачи Шюррле в результате быстрой атаки забивает гол в ворота "Ахмата". Проходит еще 12 минут и Бакаев еще раз поражает ворота соперников - на этот раз ему помог со своей передачей Гус Тил. После перерыва тренеры "Спартака" решили поберечь Бакаева и заменили его на 68-й минуте игры. Прошла пара минут и уже два игрока, которые отдавали передачи на Бакаева, сами организовали гол!

Немец Андре Шюррле, получив пас от Тила, ускорился по флангу после передачи на ход, и катнул мяч низом под дальнюю штангу, сделав счет 3:0. И после этого побежал праздновать с фанами третий мяч "Ахмату".

Пять минут держался разгромный счет. Потому что на 75-й минуте Аблай Мбенг после подачи углового сократил разрыв в счете. Но гола было мало - и после забитого мяча игрок "Ахмата" получил желтую карточку, повздорив с Джикией. Прошло еще три минуты и Мбенг наступает на ногу тому же футболисту "Спартака" и получает уже красную карточку!

Финальную десятиминутку основного времени "Ахмат" доигрывал в меньшинстве. И "Спартак" в итоге выиграл встречу со счетом 3:1.

После этой победы "Спартак" с 8 очками - шестой в турнирной таблице Премьер-Лиги, а "Ахмат" опустился на 10-ю позицию. Следующая игра в чемпионате у москвичей 19 августа дома против столичного ЦСКА. А вот "Ахмату" предстоит 17 августа поездка в Санкт-Петербург на матч против "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU

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