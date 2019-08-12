Когда «пирамида Хеопса» врежется в Землю

Концом света, который наступит 28 августа 2019 года, грозили многочисленные интернет-издания. Пугали по своему обыкновению. Стращали тем, что с Землей может столкнуться подлетающий к ней астероид 2019 OU размером с пирамиду Хеопса. Привирали, как выяснилось.

Астероид 2019 OU действительно существует и летит к нашей планете. Но согласно расчетам астрономов NASA, которые следят за потенциально опасными космическими глыбами, он меньше пирамиды Хеопса — примерно 90 метров в поперечнике. И сталкиваться с Землей не собирается. По крайней мере 28 августа 2019 года. Глыба приблизится, но пронесется на расстоянии, которое в 2,7 раза превышает расстояние от нашей планеты до Луны. Это более миллиона километров. Далеко, чтобы пугаться.

Положение астероида 2019 OU по отношению к Земле 13 августа 2019 года.

Справка «КОМСОМОЛКИ»

2019 OU был обнаружен совсем недавно - 25 июля 2019 года. Глыба принадлежит к так называемым Аполлонам — то есть, вращается вокруг Солнца. Один оборот делает за 1251 земной день.

Орбита астероида эллиптическая. Максимальное удаление от Солнца 551 миллион километров, минимальное - 129 миллионов километров.

Из-за того, что 2019 OU1 периодически пересекает орбиту Земли, он считается потенциально опасным. Как и другие 1983 астероида, за которыми пристально следят астрономы.

Скорость сближения астероида с нашей планетой невелика — около 13 километров в секунду. Сближаясь, он её догоняет. Но если бы и в самом деле догнал, то мало бы не показалось. Моделирование, которое недавно провели математики в учебных целях, показало: глыба с поперечником примерно в 60 метров способна уничтожить Нью-Йорк.

60-метровый астероид, казалось бы, невелик.

Но "малютка" способна стереть Нью-Йорк с лица Земли.

Зоны поражения: вплоть до полного разрушения.

КСТАТИ

Ученые вычислили районы Земли, наиболее подверженные ударам астероидов

Своеобразные карты астероидной опасности составили Хорхе Зулуага (Jorge Zuluaga) и Марио Сусеркия (Mario Sucerquia) - колумбийские ученые из университета Антьокии в Медельине (Universidad de Antioquia).

На пророческую деятельность колумбийцев сподвигнули два знаменательных события — падение Тунгусского метеорита в 1908 году и Челябинского в 2013. И тот и другой громыхнули над Сибирью, а расстояние между эпицентрами составило всего 2300 километров. Не спроста это, решили Хорхе и Марио. И предположили, что космические объекты падают на Земли в определенном порядке. То есть, в каком-то месте шансы попасть под удар выше, чем в другом.

Вот колумбийцы и вычислили у вероятность катаклизма для того или иного участка нашей планеты, применив хитрый метод собственного изобретения — метод так называемого гравитационного отслеживания (Gravitational Ray Tracing). Вероятность нанесли на глобус, покрыв его тем самым пятнами, которые соответствовали большей или меньшей опасности.

По логике ученых, расположение небесных тел, угрожающих Земле, постоянно меняется. Значит и вероятность удара какого-нибудь из них каждую секунду разная - опасные и безопасные места перемещаются по поверхности.

Вот что смущает: колумбийцы сверили события реальной жизни со своими прогнозам. И оказалось: Тунгусский метеорит упал отнюдь не там, где бы ему следовало по их же собственной теории. То есть, по расчетам выходило, что в 1908 году наиболее опасным был обширный район в Центральной Африке. Здесь концентрировалась самая высокая вероятность удара из космоса. А он — удар - пришелся по Сибири.

И Челябинский метеорит не попал куда надо. Вместо Южной Америки, как теоретизировали ученые, улетел в Сибирь.

Промашки отнюдь не огорчили Зулуагу и Сусеркию. Они заверили, их модель все же работает и еще себя покажет, посколько позволяет правильно определить скорости падающих объектов, даже если они падают не туда.

А близость Челябинского и Тунгусского метеоритов, как заключили прогнозисты, случайное совпадение.

Челябинский метеорит (отмечен звездочкой) по расчетам должен был упасть в Южной Америке.