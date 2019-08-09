Французские депутаты вспомнили о долгах в 30 миллиардов евро времен царской России

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер обратился к министру по вопросам госслужбы и бюджета с просьбой решить вопрос возвращения выплат французским держателям облигаций царской России.

- Более ста лет спустя внуки и правнуки держателей облигаций все еще требуют возврата вложенных денег, - заявил Веркамер. Во второй половине XIX века и в начале XX века французы стали участвовать в займах, которые Париж выдавал России. После Октябрьской революции 1917 года большевики отказались признавать долги царского режима и погашать кредиты французских вкладчиков, ссылаясь на то, что Франция своей интервенцией в Гражданскую войну нанесла гораздо больший ущерб России.

Правда, в 1997 году Москва все же согласилась выплатить 400 млн долларов Франции и держателям облигаций. Но депутат Веркамер уверен, что эти платежи на самом деле далеки от реальных сумм займов, выданных французами.

Количество держателей царских облигаций подсчитали французские журналисты. Из оказалось около 400 тысяч человек. Общая стоимость может достигать 30 миллиардов евро. Это в основном облигации, которые были выпущены железнодорожными компаниями во второй половине XIX века под гарантии российского правительства.

- Этому депутату я бы посоветовал обратиться не к министру, а к психиатру, - заявил «КП» член Совета Федерации Владимир Джабаров. - Россия в 90-е годы на основе двусторонних договоренностей уже выплатила 400 млн долларов с учетом корректировки курса. Все, вопрос закрыт! Если Париж с этим не согласен, то давайте, исходя из логики этого парламентария, требовать от французов контрибуций за нашествие Наполеона и сожжение Москвы...