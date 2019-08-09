Во Франции требуют разрешить ситуацию с долгами царской России

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-09T12:47:05+03:00

Париж и Москва урегулировали вопрос еще в 1997 году, но владельцев облигаций такой исход не устроил

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Во Франции вновь заговорили о выплате долгов по облигациям времен царской России. Депутат Франсис Веркамер требует от министерства по вопросам государственной службы и бюджета разъяснений касательно того, какие меры готово принять правительство для разрешения сложившейся ситуации.

Сайт kp.ru писал, что в XIX веке французы активно вкладывались в модернизацию экономики России, но с приходом советской власти все долги были аннулированы. Уже в 1997 году Париж и Москва заключили договор, по которому наша страна обязалась выплатить владельцам облигаций 400 миллионов долларов. Деньги им действительно вернули, но, по словам Веркамера, суммы были гораздо меньше реальной стоимости ценных бумаг.

"Через 100 с лишним лет внуки и правнуки разорённых держателей (облигаций) продолжают требовать возврата вложенных денег", - цитирует телеканал RT текст обращения депутата к главе министерства Жеральду Дарманену.

Эксперты в один голос твердят: с точки зрения международного права вопрос окончательно закрыт, и никаких финансовых претензий в отношении России быть не должно. В МИД Франции эту позицию также неоднократно подтверждали.

ИСТОЧНИК KP.RU