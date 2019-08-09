Эксперт про инициативу Зеленского: А вы сначала найдите на Украине 40 миллионов свободных гектаров, чтобы их продать!

- Кому и зачем Украина продаст 40 миллионов украинских гектаров - и что на них станут выращивать?

- Сначала надо найти на Украине 40 миллионов свободных гектаров, чтобы их кому-то продать. Да пусть сначала найдут хотя бы 40 тысяч свободных гектаров сельхозназначения — а не пустырей. Не знаю, откуда у Зеленского такие грандиозные планы. Большая часть земель сейчас - в долгосрочной аренде. Там деньги получают французские и американские агро-холдинги. Плюс их китайские конкуренты. И все они выкачивают деньги при посредничестве украинских агро-корпораций.

- То есть, земля сейчас у украинских агро-холдингов, но оттудаприбыли имеют американцы, французы, китайцы?

- Земли брались в аренду почти за бесплатно — за мешок картошки, за бутылку водки. Но продавать землю было нельзя — мораторий ввели еще пр Кучме, на два года. И потом постоянно продлевали - много лет. Это началось с конца 90-х. Что было выгодно тем же самым агросельхозхолдингам. Учитывая, что американцы меняют президентов в Киеве как перчатки, им добиться того, чтобы землю начали продавать, никаких проблем не составило бы.

- Для Международного валютного фонда именно продажа украинских земель была принципиально важна, чтобы предоставлять Украине кредиты?

- Для МВФ было важно, чтобы были повышены коммунальные тарифы. Заинтересованность в нынешнем положении вещей есть не только у украинских олигархов. Она есть и у их зарубежных собратьев. И никто не собирается те земли, которые у них и так уже есть, еще и выкупать.

- Украинская земля сегодня в основном в аренде, не в собственности?

- Земли у «инвесторов» есть. Как именно это называется — уже не важно. Де факто зарубежные компании ими пользуются как собственники. Никто, повторю, не собирается их выкупать. Дважды платить за одно и то же никто не будет.

- Откуда озвученные Зеленским суммы в 5-7 миллиардов, которые Украина может получить за продажу земель?

- Уже лет 20 прибегает какой-то молодой да ранний идиот - и начинает верещать. Мол, мы сейчас снимем мораторий на продажу земель и заработаем кучу денег. И начнем процветать! Но вскоре это все глохнет. Сейчас эта тема поднята, потому что кто-то хочет получить мелкую взятку от агро-холдингов (возможно, это депутаты Рады). Не исключаю, что это попытка Коломойского надавить на своих политических оппоненетов. В том числе иностранных, которые занимаются сельхоз-производством. В его сфере интересов сельхоз-бизнеса практически нет. С другой стороны, это пиар-компания Зеленского. В итоге они могут даже и снять мораторий на продажу земли. Как будте выписан закон, никто не знает. Но прописать закон можно так, что он всё равно... действовать не будет.

- То есть Украина никаких миллиардов евро от продажи черноземов не получит?

- Не получит, конечно! Иностранцы не такие дураки, чтобы закапывать на Украине свои деньги.

- Вместо пшеницы начнут сеять рапс на полях?

- Украине давным-давно выделены, 20- 25 лет назад, деньги. И поставлены ориентиры. Она получила свое место на рынке распределения труда. Украина выращивает низко-структурную пшеницу, кукурузу и подсолнечник — на экспорт. Вот ее экспортный потенциал. И доля ее в сельхоз-производстве мировом продолжает уменьшаться.

- Но зерновые то выращиваются не меньше, чем прежде?

- Падение есть - особенно в плане зерновых. То же и с рапсом — он стал менее популярен в Западной Европе. Сельское хозяйство Украины по сути стало монокультурным — четыре культуры, в основном, производят. И всё. Поставки идут по большей части в Европу — рапс точно туда отправляют. Пшеница шла на рынки Египта и Саудовской Аравии. Но в 2016-м Украина из-за проблем с логистикой сорвала выполнение ряда контрактов. И сейчас с этих рынков поставок пшеницы ее активно вытесняют. В Западную Европу шли зерна подсолнечника как сырье — а масло делали уже там. Когда-то основным направлением экспорта подсолнечного масла для Украины была Россия - но сейчас оно потеряно.

- А животноводство?

- Производство крупного и мелкого рогатого скота было убито ещё в 90-е. От этого пострадала и украинская молочная промышленность. Сейчас молочная промышленность Украины питается, в основном, частными подворьями. Там большая часть скота сейчас. И по сравнению с началом 90-х падение по этой сфере - на порядок. Не меньше, чем в 10 раз. Животноводство утрачено практически.

- Заявление Зеленского о том, что "вот продадим землю и решим проблемы страны" — популистское?

- В большей степени, да. Все заявления президентов Украины больше популистские, чем экономически обоснованные. Янукович утверждал, что соглашение с ЕС принесет миллиарды в украинскую экономику. Порошенко собирался повести новейшую военную технику по проспектам Севастополя к концу 2014-го. Про заявления других лидеров вообще лучше помолчать.

- Что увидят люди, которые поедут через год-два по украинским дорогам вдоль украинских полей?

- Не знаю, как можно будет проехать по украинским дорогам через год-два, но если кто-то и будет продвигаться мимо украинских полей, то серьезной разницы с сегодняшним днем он не заметит. Разве что в худшую сторону.

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