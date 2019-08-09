В России стартовала масштабная кампания «Однозначно» - для повышения грамотности наших граждан на дорогах

ГУОБДД МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности» начало масштабную социальную кампанию, призванную научить всех нас бегло читать дорожные знаки и соблюдать их требования. Кампания называется «Однозначно», потому что правила и знаки на дороге не терпят разночтений. "Широкое толкование" может стоить кому-то жизни.

Кампания будет проходить в 15 регионах страны и охватит буквально весь народ – водителей и пешеходов, детей и взрослых.

8 августа организаторы проекта «Однозначно» рассказали о масштабе предстоящих мероприятий на пресс-конференции. Кампания – общенародная. Чтобы напомнить, что главная наша народная черта – гостеприимство, а вовсе не любовь к быстрой езде, на входе в конференц-зал журналистам устроили вкусный завтрак: с семгой, бужениной и пирожками. Гостей встречала самочка филина Альмира, большая киноактриса, которая снялась в социальном ролике проекта. Она символизировала мудрость матери-природы, которая подает нам знаки, но мы не всегда умеем их прочесть однозначно.

Организаторы проекта «Однозначно» рассказали о масштабе предстоящих мероприятий на пресс-конференции. Источник фото: ЭЦ «Движение без опасности»

Как рассказали создатели «Однозначно», первая задача кампании – призвать водителей соблюдать скоростной режим. Эта проблема - особенно острая. Во-первых, водители часто забывают: дорожные знаки называются «Ограничение максимальной скорости». Как показал всероссийский опрос, каждый третий водитель убежден, что к числу на дорожном знаке можно прибавлять 5-19 км/час без наказания и штрафа. Это опасное заблуждение. Во-вторых, люди превышают скорость, даже когда везут детей! Но детское кресло – не панацея от травмы! Малышей вообще нельзя возить на скорости выше 50 км/ч. В-третьих, даже во дворах, рядом с детскими площадками, водители часто ездят на скорости 10-20 км/ч – вместо положенных пяти. А если ребенок выбежит за мячиком?.. Эти проблемы – лишь тысячная часть тех бед, которые причиняет нам наша беспечность. В прошлом году из-за нарушений скорости произошло 10 035 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали почти 14 тысяч человек, а 1 368 — погибли.

Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Источник фото: ЭЦ «Движение без опасности»

Олег Понарьин, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, рассказал:

- 20-25 лет назад в Российской Федерации на дорогах гибло более 35 тысяч наших сограждан. К 2018 году погибают вдвое реже - 18 тысяч. Конечно, этот показатель тоже очень большой, и государство объявило национальной целью снизить смертность на дорогах в три с половиной раза к 2024 году.

Задача колоссальная, но опыт и ресурсы у Госавтоинспекции имеются: «Информационно-просветительскую работу с гражданами ведомство успешно и эффективно реализует уже много лет. Кроме того, Госавтоинспекция МВД России активно взаимодействует со всеми ведомствами и институтами гражданского общества, заинтересованными в решении задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. Создается надежный фундамент для появления на дорогах сознательных водителей транспортных средств, безопасных участников дорожного движения», - сообщил заместитель председателя правительства РФ, председатель правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Максим Акимов.

Наталья Агре, президент Экспертного центра «Движение без опасности». Источник фото: ЭЦ «Движение без опасности»

По всей стране подготовлено множество просветительских мероприятий для повышения культуры поведения на дорогах. Чтобы пешеходы видели водителей, водители бережно относились к пешеходам и особенно – самым слабым участникам движения – к детям. «Вот как подросток иногда идет через дорогу? Наушники надел, капюшоном закрылся…» - отметила Наталья Агре, президент Экспертного центра «Движение без опасности».

Для ребят всех возрастных групп – от дошкольников до подростков и студентов – разработаны особые образовательные программы. Во всех регионах пройдут конкурсы на лучшего педагога-преподавателя правил дорожного движения, для школьников готовится Всероссийская олимпиада по ПДД.

Для ребят всех возрастных групп – от дошкольников до подростков и студентов – разработаны особые образовательные программы. Источник фото: ЭЦ «Движение без опасности»

В гости на пресс-конференцию заглянул актер и певец Антон Макарский.

- Я не могу похвастаться тем, что являюсь примерным водителем, - рассказал артист, - ответственность я стал чувствовать только с появлением детей. Маше шесть, Ване четыре года. Одна из причин, почему я участвую в этом проекте: для моих детей сотрудники ГИБДД – настоящие герои. Несколько месяцев назад, на день рождения Вани, наш сосед, сотрудник ГИБДД из Сергиева Посада, на машине со спецсигналами, привез салют. Все! Дети его обожают! После этого мы вынуждены были купить детскую форму ГИБДД – обоим.

Актер и певец Антон Макарский принял участие в челлендже #21деньбезнарушений. Источник фото: ЭЦ «Движение без опасности»

Визит Макарского был не случаен: он вместе с женой Викторией и другими артистами – Валерией, Домиником Джокером, Леной Катиной, Родионом Газмановым – принял участие в челлендже #21деньбезнарушений.

В течение 21 дня знаменитости в своих соцсетях ведут просветительскую работу: акцентируют внимание на том, как важно соблюдать правила и однозначно понимать требования дорожных знаков.

Принять участие в акции – рассказывать на своих интернет-страничках о том, какой вы образцовый водитель и пешеход – может любой из нас. Победители получат по итогам ценные призы и акссесуары для автомобилистов. А главное – мы подадим всей стране пример высокой культуры поведения на дорогах. Ведь по-настоящему культурный человек не только много читает. Он уважает окружающих, ответственно относится к жизни и здоровью – своему и других людей.

Подробнее о челлендже #21деньбезнарушений.