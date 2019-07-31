2019-07-31T20:21:05+03:00
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Челлендж: #21деньбезнарушений

Передвигайся по дорогам без нарушений, выкладывай на своей страничке в соцсетях отчетные фото и видео, получай призы. Однозначно!
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Безопасное вождение сегодня – это мировой тренд на экологичный и осознанный формат жизни, норма для любого современного водителя и основа сохранения главной ценности – человеческой жизни.

Быть первым – то, к чему стремятся многие. В профессии, бизнесе, творчестве, науке… А за рулем авто и мотоциклов давайте соблюдать скоростной режим, однозначно понимая знаки!

Запускаем челлендж¹! #21деньбезнарушений. Объединяем регионы от Калининграда до Владивостока в стремлении ездить по дорогам безопасно. Хотите сформировать новую привычку, получить приятные подарки и экономить на штрафах? Да, однозначно!

Психологи утверждают, что любая новая привычка, как и отвыкание от старой, формируется у человека за 21 день. Мы уверены в том, что, проведя #21деньбезнарушений, ты сформируешь замечательную привычку к безопасному вождению.

А еще это способ вместе с большой компанией единомышленников улучшить окружающий мир, начав с себя. Ведь когда все однозначно понимают знаки, дорога становится безопасной. И это шанс для первых в челлендже выиграть смартфон Huawei Nova 3 с установленными приложениями для автовладельцев и пешеходов!

Как принять участие в челлендже?

1. До 7 августа сделай репост записи челленджа на свою страницу в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook или Одноклассники). К репосту добавь комментарий с ответом на вопрос, почему важно соблюдать скоростной режим?

2. В течение 21 дня передвигайся по дорогам без нарушений. За этот период тебе нужно выложить у себя на странице минимум 3 отчетных фото или видео с описанием личного опыта, снабдив посты двумя хэштегами: #понимайоднозначно и #21деньбезнарушений.

3. С 28 по 29 августа мы подведем итоги. Специальное жюри выберет 21 победителя. Итоги будут объявлены 30 августа на сайте KP.RU и в официальных сообществах «КП» -ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.

Первые три победителя получат смартфоны Huawei Honor Nova 3 с установленными приложениями для автовладельцев и пешеходов.

Первые три победителя получат смартфоны Huawei Honor Nova 3 с установленными приложениями для автовладельцев и пешеходов.

* Первых трех победителей мы наградим смартфонами Huawei Nova 3 с установленными приложениями для автовладельцев и пешеходов;

* 5 победителей получат фирменные футболки;

* Остальные победители получат брендированные аксессуары для автомобилистов.

Жюри² будет оценивать достоверность и креативность ваших отчетов.

Итак, ключи на старт: 21 день не нарушаем правила дорожного движения! Поехали!

Присоединяйся к челленджу #21деньбезнарушений!

13 победителей получат брендированные аксессуары для автомобилистов.

13 победителей получат брендированные аксессуары для автомобилистов.

5 победителей получат фирменные футболки

5 победителей получат фирменные футболки

¹ Проводится в рамках федерального проекта «Безопасное дорожное движение».

Челлендж — бросить вызов самому себе, поставить задачу: в течение определенного периода соблюдать четкие самоограничения. В данном контексте, участвуя в конкурсе, водить автомобиль или мотоцикл в течение 21 дня, не нарушая ПДД.

² В состав жюри входят сотрудники ГУОБДД МВД России и эксперты Центра «Движение без опасности»

ИСТОЧНИК KP.RU

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