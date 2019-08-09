"Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первой игре сезона чемпионате Англии 4:1

Этой игры должно ждали все любители английского футбола. После ураганной игры в Суперкубке между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в пятницу, 9 августа, в АПЛ стартовал новый сезон игрой между вице-чемпионом страны прошлого сезона и победителем Лиги Чемпионов "Ливерпулем" и скромным "Норвичем". Это была игра двух неравных соперников изначально.

Первый гол сезона в Англии - автогол!Фото: REUTERS

Матч на легендарном "Энфилд Роуд" начался крайне неожиданно. Первым голом в английском сезоне стал - автогол! Уже на 7-й минуте матча игрок "Норвича" Хэнли вписал свое имя в историю английского футбола, срезав мяч в свои ворота. Но этот мяч недолго был единственным в матче. Уже на 19-й минуте матча после быстрой атаки "Ливерпуля" Фирмино выдал классный пас на Салаха, который сделал счет 2-0. Он постоянно забивает за "Ливер" в первых играх сезона всю свою карьеру и своей традиции не стал изменять.

Третий гол пришел "Норвичу" спустя 9 минут - номинант на "Золотой мяч" защитник Вирджил ван Дейк после навеса с углового от Салаха точно положил мяч головой в ворота гостей - 3:0. И тут для "Ливерпуля" случилась неприятность.

На 37-й минуте матча после удара от ворот получил травму бразильский вратарь "Ливерпуля" Алиссон Баккер. Боль была невыносимой - и его заменили на дебютанта. Адриан Кастильо в прошлом сезоне играл за "Вест Хэм", провел в команде 19 игр. И в первой же игре сезона за новый клуб получил шанс встать в ворота.

Вратарь "Ливерпуля" Алисон покинул поле из-за травмы.Фото: REUTERS

А спустя пять минут уже настало время "Норвичу" получать четвертый гол - с паса Трента Александра-Арнольда забил бельгиец Дивок Ориджи. После этого точного удара форвард добился необычного рекорда - он забивал за "Ливерпуль" в каждый из дней недели за всю свою карьеру.

На перерыв команды ушли при счете 4:0 в пользу "Ливерпуля". Вторая же половина игры не возобновилась вовремя по необычной причине. У системы видеоповтора возникли сложности - рефери не смогли установить связь со своими ассистентами. Рестарт игры задержался на пару минут.

В перерыве возникли проблемы с системой ВАР - судьи не смогли установить связь с видеоассистентами. Пришлось чиниться на ходу.Фото: REUTERS

Но к 64-й минуте матча второй тайм начал выигрывать "Норвич"! После паса Буэндиа финский игрок гостей пробил низом и поразил ворота дебютанта "Ливерпуля" Адриана.

Теему Пукки размочил счет во втором тайме игры Ливерпуль - Норвич.Фото: REUTERS

В конце игры на поле вышел один из лидеров "Ливерпуля" последних лет - сенегалец Садьо Мане. Для него прошлый сезон выдался невероятно длинным - свой последний матч он сыграл всего три недели назад за национальную команду в финале Кубка Африки, который сенегальцы проиграли 0:1 команде Алжира.

Садьо Мане вышел на поле у "Ливерпуля" в конц игры.Фото: REUTERS

"Ливерпуль" в итоге добился победы над скромным "Норвичем" со счетом 4:1. Ураганный первый тайм с четырьмя голами сменился более спокойной игрой после перерыва. Команда Юргена Клоппа хорошо вкатывается в новый сезон.

Во втором туре сезона "Норвич" сыграет 17 августа против "Ньюкасла" на своем поле. А вот "Ливерпулю" предстоит непростая неделя. 14 августа команда Юргена Клоппа едет в Стамбул на матч Суперкубка Европы против "Челси", а уже 17 числа "Ливерпулю" предстоит гостевой матч 2 тура сезона против "Саутгемптона".