Голубятни Москвы: кто эти люди, которые до сих пор гоняют птиц в столичных дворах

- А вон и голубка домой возвращается, - улыбается пенсионер Виктор Кривов, пряча глаза от солнца широкой трудовой ладонью.

Я пытаюсь отыскать белую точку, но у меня не получается.

- Да вот же она пляшет, - смеётся голубятник словно ребёнок.

И тут во дворе дома по улице Миклухо-Маклая (район Коньково) появляется птаха, делает пару кругов над своим жилищем и, наконец, садится на краешек клетки. Зыркает с интересом на хозяина. Ну и на меня тоже (наверное, интересно, откуда такого дяденьку занесло).

Другие голуби вовсю резвятся. Пикируют над зданием бывшего детского сада и хлебным киоском. Собираются в небольшую стаю и тут же рассыпаются.

- Я без них даже одного дня не смогу, - говорит Виктор Кривов. - С ума сойду. Как можно лечь спать, никого не покормив? Было время, когда я переехал в город и голубятни ещё не было. Так я держал их на балконе. Занимаюсь этим делом с десяти лет. А сейчас мне семьдесят.

Среди местных жителей почти нет тех, кто был бы против голубятни в своём дворе. Многие наоборот приходят сюда как в зоопарк. Особенно дети. Они любят гладить пернатых. Кормить их зернышками. И, конечно, запускать в небо.

- Вообще официально правильно говорить не голубятня, а питомник, - рассказывает пенсионер. - Мой появился полвека назад. В 90-е я его приватизировал. И теперь это моя собственность (25 кв. м). Управа помогает. С ремонтом, например. Недавно даже прислали художника. Взгляните-ка.

Одна из стен питомника превратилась в художественное полотно - с голубым небом, зелёными холмами, деревьями, совой на ветке и, конечно, голубями.

Почему-то в Москве, на фоне многоэтажек, всё это смотрится экзотично. Как если бы поставить в этом дворе избу с русской печкой и сеновалом. Хотя до 80-х годов прошлого века голубятни были привычным явлением. Мужики собирались в них также, как в гаражах (с бутылочкой, как полагается). То есть это была ещё и тусовка, куда женщин не пускали.

Голубятня Юрия Соколова мешает строительству многоэтажного дома в Зеленограде и пойдёт под сносФото: Павел КЛОКОВ

Случалось и воровство, но какое изящное! Один из хозяев отправлял свою птицу в соседнюю голубятню. И та строила глазки самцу, а, проще говоря, соблазняла. И домой возвращалась уже не одна, а с ним.

- У некоторых голубятников есть очень дорогие птицы, - рассказывает Виктор Кривов. - Вы даже не представляете, насколько. Ну, скажем, на ту же сумму можно купить новую машину. Не знаю, как импортную, а нашу точно. Голубеводы стараются их не показывать. А то ночью влезут завистники и украдут.

У Кривова на данный момент 100 птиц разной породы. Белоголовые, синие, гривуны, чехи. Чтобы прокормить такую ораву, на месяц нужно 50 кг корма (смесь продаётся на птичьем рынке - включает в себя кукурузу, просо и другие злаки). Стоит корм 600 рублей за мешок (25 кг). То есть в месяц нужно 1200 рублей.

- Я слышал, что некоторые голубятни в Москве сносят, - с печалью в голосе говорит пенсионер. - Голубятники умирают. А молодежь даже понятия не имеет, что это такое. Когда эти божьи существа ждут тебя каждый день. Радуются тебе. Едят из твоих рук. И по мановению руки возвращаются с любой высоты.

В общем, умные они, ёшкин кот.

Виктор Кривов со своими любимцамиФото: Павел КЛОКОВ

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ - НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Увы, но голубятни в Москве тают с каждым годом. В советское время счет шёл на тысячи. Три года назад их было около 800. Сейчас 591. И одна из причин такой тенденции - отсутствие оформления. Если Виктор Кривов из Конькова выкупил свой участок, то Юрий Соколов из Зеленограда нет. Он просто отдал деньги хозяину за будку и стал держать в ней голубей. А теперь к нему пришли люди из управы и сказали - на этой территории будет построен многоэтажный дом, так что, будьте любезны, в течение месяца голубятню демонтировать.

- А ей уже сорок лет, - вздыхает Соколов. - Спросите у жителей, как они относятся к голубям.

Я спросил. И снова - полный восторг. Речь идёт о 9-ом микрорайоне ЗелАО. 901-й корпус.

Соседи, как выяснилось, даже не против петушка, который живет в голубятне. Хотя тот орет по утрам как резаный.

- Все-таки это не в самом дворе, - рассказали мне пенсионеры. - А в ста пятидесяти метрах от дома.

Кстати, стройку здесь начинали ещё лет 15 назад. Но через несколько месяцев подрядчики сбежали вместе с деньгами дольщиков. И территория с тех пор брошена, хотя и огорожена забором.

- И вот опять решили строить, - рассказывает Юрий Соколов. - И якобы уперлись в наши голубятни - мою и Володину (их там две). В управе покумекали. Права собственности нет. Земля городская. Так что извольте. А куда я ее перенесу? И на какие деньги? Мне даже сказали, что из-за меня строительство не могут начать. Хотя и землю уже бурят. Я видел. Можно было бы сдвинуть питомник в лес, который рядышком. Но лесхоз против. Вот и получается, что дело всей моей жизни никому не нужно. Кроме меня.

Про питомник Виктора Кривова знает вся округа - жители приходят сюда как на экскурсиюФото: Павел КЛОКОВ

СКАЗАНО

«ОТ ЭТИХ ПТАХ ДУША ОЖИВАЕТ»

- Мне кажется, некоторые люди не совсем понимают, что такое голубятня. И какой в них смысл. Приведу такой пример. В США есть интернаты для трудных подростков, а в этих интернатах питомники. И вот американские ученые провели исследование и выяснили, что рядом с голубями человек быстрее исправляется. У него, если хотите, душа оживает, когда на его глазах и с его помощью вырастает птенец. К тому же это дисциплинирует. Вместо того, чтобы валяться на диване, человек идёт к своим питомцам. Убирает за ними, кормит. Следит за прививками. В Москве голубятню во дворе просто так не поставить. Придётся повозиться с бумажками. Сходить в управу, оттуда в управление архитектуры. Подождать, пока выделят место. Каждую птицу надо регистрировать в ветеринарной службе. Если голубь умирает, составлять акт и предоставлять отчёт. Вся эта бюрократия не прибавит столице голубятников, - сказал председатель клуба «Голубь мира» Андрей Зотов.

ПИТОМНИКИ СТОЛИЦЫ, В КОТОРЫХ ЖИВУТ ПТИЦЫ

(По информации ГБУ «Мосветстанция»)

ЦАО - 10

САО - 8

СВАО - 80

ВАО - 90

ЮВАО - 85

ЮАО - 83

ЮЗАО - 75

ЗАО - 75

СЗАО - 28

ЗелАО - 27

Новая Москва - 30

Итого - 591

БИБЛЕЙСКУЮ ПТИЦУ НУЖНО БЕРЕЧЬ И ПРАВИЛЬНО КОРМИТЬ

- Когда количество голубей в Москве становится слишком большим, объявляются так называемые бёрдхантеры, - рассказал «КП» руководитель птичьего приюта в «Сокольниках» Вадим Мишин. - Это охотники за голубями, которые добавляют в корм всякую отраву и посыпают им улицы. Это ужасно. Да, в столице есть места, в которых появление голубей не только нежелательно, но и опасно (потому что они среди птиц - основные носители инфекционных заболеваний). Это комбикормовые заводы, элеваторы, сельхозпредприятия, чья продукция попадает в пищевое производство. И поэтому зачистка этих территорий вызвана насущной необходимостью. Но при этом не стоит забывать, что человек фактически приручил голубей. Это птица мира. Библейская и символичная. И мы ей должны помогать. И хотя бы грамотно подкармливать (см. «Кормим правильно»).

- Больше всего от голубей страдают коммунальщики.

- Согласен. Помет этой птицы весьма ядовит. Он разъедает, например, мрамор. За границей с этой проблемой справляются с помощью специального вещества, которым покрывают памятники. Образуется невидимая защитная пленка. Вероятно, нашим тоже есть смысл перенять этот опыт.

- Сейчас возле метро и в парках полно голубей, которые ведут себя неадекватно и даже не боятся людей.

- С большой долей вероятности могу сказать, что это микоплазмоза. Болезнь, которая для человека не опасна. Птица становится очень вялой. У неё гноятся глаза. Возможно, поэтому и не реагирует на человека. Потому что не видит. Вообще, возвращаясь к излишней популяции, могу добавить, что природа сама ее регулирует. Если нет хищников, тогда начинается вспышка какой-нибудь болезни.

КОРМИМ ПРАВИЛЬНО

Можно - белый подсушенный хлеб, просо, зерносмесь (продаётся на птичьем рынке), овес, геркулес, семена газона (лучше насыпать на голую землю, чтобы не только покормить птиц, но и посеять траву).

Нельзя - чёрный хлеб, пшено (оно окисляется и становится ядом), чипсы, жареные семечки, колбасу, продукты с домашнего кухонного стола.

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