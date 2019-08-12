"Если это победительница, то как выглядят остальные?": итоги "Миссис Россия 2019" возмутили звезд и блогеров

Финал конкурса, который блогеры уже окрестили «борьбой спонсоров и пластических хирургов», состоялся в Москве еще в субботу. Но с этими итогами, как говорится, надо было переспать — и к утру понедельника интернет забурлил. Фотографии коронованной «Миссис Россия — 2019» разлетелись по форумам да соцсетям, и катком по ним не прошелся только ленивый. А все потому, что 33-летняя Екатерина Нишанова оказалась далека от стандартов естественной красоты...

- Это что, реклама ботокса? - шутят одни.

- Видимо, тоже «дочь Алсу», - упражняются в остроумии другие.

kate_love_max это red party - творческий конкурс! дресс код сегодня - красные платья в пол

И даже знаменитости не остались равнодушны. Так, продюсер Яна Рудковская заявила, что "мир сошел с ума":

- Если это - победительницы, то сложно представить, кто же был среди тех, кто не выиграл этот конкурс, - возмутилась Рудковская, опубликовав фотографию дам в коронах. - Я ничего против их внешности не имею, но в любом конкурсе есть определенные правила: все от губ до попы должно быть натуральным. А теперь финалистка поедет на мировую арену своими красотами удивлять. Мне стыдно! И кто за всю эту красоту платит?

kate_love_max Хочу поделиться сюжетом, который вышел на главном телеканале города - СТС Геленджик!

А платит кто, известно - по крайней мере, блогеры уверены, что докопались до истины. Ведь муж Екатерины — человек небедный, бизнесмен. На Максима Нишанова зарегистрированы стразу несколько компаний по строительству и продаже недвижимости. Пишут, что он и обеспечил победу супруги, а обошлась корона якобы в 300 тысяч евро. Кстати, в правилах «Миссис России» про натуральность участниц ничего не сказано: единственное требование — наличие штампа в паспорте и как минимум одного ребенка.

СПРАВКА "КП"

Екатерина Нишанова, "Миссис Россия 2019"

33 года, педагог-психолог, живет в Геленджике

kate_love_max Вчера я выступила с творческим конкурсом

Обладательница титула "Миссис Геленджик 2019"

Замужем, воспитывает двоих сыновей - 10 и 15 лет

Занимается благотворительностью, помогает детям с ДЦП

kate_love_max Я стала "Миссис Россия" 2019 - не верится, что это финал

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