2019-08-11T08:54:44+03:00
Общество

Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2019» стала Екатерина Нишанова

Обладательница титула первой красавицы страны живет в Геленджике и воспитывает двоих сыновей [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В конкурсе «Миссис Россия 2019» победила Екатерина Нишанова. Фото: Instagram/kate_love_maxВ конкурсе «Миссис Россия 2019» победила Екатерина Нишанова. Фото: Instagram/kate_love_max
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В ночь на воскресенье, 11 августа, стали известны итоги прошедшего накануне вечером в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой финала конкурса «Миссис Россия – 2019».

Заветная корона, титул самой красивой женщины страны и право представлять Россию на ежегодном международном телеконкурсе «Миссис Земной шар» достались 33-летней матери двоих сыновей из Геленджика Екатерине Нишановой.

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Победительница конкурса Миссис Россия-2019 Екатерина Нишанова
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В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово, она будет представлять нашу страну на конкурсе «Mrs. Globe» в Китае. Первой «Вице-миссис России» стала Анна Митрофанова из Самары, второй – Влада Брем из Иркутска, третьей – Светлана Жаворонкова (ЦФО), четвертой – Наталья Резникова (Ставрополь).

Победительницей в номинации «Гран-при Миссис Россия – 2019» жюри назвало Елену Пупову (Великий Новгород), а в номинации «Королева России» победила Кристина Кошевая (Туапсе).

Вели церемонию награждения красавиц заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. Она рассказала, что в этом году «состав участниц просто поражает своим разнообразием профессий и хобби», а у всех конкурсанток вместе – 58 детей и шесть внуков.

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В конкурсе Миссис Россия участвуют только замужние дамы в возрасте от 22 до 43 лет, наличие хотя бы одного ребенка обязательное условие
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Екатерина Камиллери добавила, что все нынешние участницы«имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме», передает ТАСС.

К слову, Екатерина Нишанова на своей странице в Instagram, делясь впечатлениями от своего участия в конкурсе красоты, призналась, что зря волновалась: на шоу царила душевная дружеская атмосфера. Три дня назад Екатерина с мужем отметили 15-ю годовщину со дня свадьбы. Правда, на расстоянии, но это не помешало любящим супругам тепло друг друга поздравить.

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На всех конкурсанток приходится 58 детей и шесть внуков
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ИСТОЧНИК KP.RU

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