Победительницей конкурса «Миссис Россия – 2019» стала Екатерина Нишанова
В ночь на воскресенье, 11 августа, стали известны итоги прошедшего накануне вечером в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой финала конкурса «Миссис Россия – 2019».
Заветная корона, титул самой красивой женщины страны и право представлять Россию на ежегодном международном телеконкурсе «Миссис Земной шар» достались 33-летней матери двоих сыновей из Геленджика Екатерине Нишановой.
В номинации «Миссис Россия Globe» победила Ксения Кривко из Кемерово, она будет представлять нашу страну на конкурсе «Mrs. Globe» в Китае. Первой «Вице-миссис России» стала Анна Митрофанова из Самары, второй – Влада Брем из Иркутска, третьей – Светлана Жаворонкова (ЦФО), четвертой – Наталья Резникова (Ставрополь).
Победительницей в номинации «Гран-при Миссис Россия – 2019» жюри назвало Елену Пупову (Великий Новгород), а в номинации «Королева России» победила Кристина Кошевая (Туапсе).
Вели церемонию награждения красавиц заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери. Она рассказала, что в этом году «состав участниц просто поражает своим разнообразием профессий и хобби», а у всех конкурсанток вместе – 58 детей и шесть внуков.
Екатерина Камиллери добавила, что все нынешние участницы«имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме», передает ТАСС.
К слову, Екатерина Нишанова на своей странице в Instagram, делясь впечатлениями от своего участия в конкурсе красоты, призналась, что зря волновалась: на шоу царила душевная дружеская атмосфера. Три дня назад Екатерина с мужем отметили 15-ю годовщину со дня свадьбы. Правда, на расстоянии, но это не помешало любящим супругам тепло друг друга поздравить.
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ИСТОЧНИК KP.RU