Цифровая среда в школах объединит системы безопасности

Защита детей и развитие благоприятной психологической среды в школах – задача, которую уже решает федеральное министерство просвещения.

- Уважение к учителю, теплое отношение к школе, благоприятная среда в коллективе – это то, что всегда было частью нашего образования и то, что мы продолжаем давать детям. Здесь должна быть скоординированная работа психологов и педагогов, - рассказала министр Ольга Васильева в беседе с «КП». – Вопросы безопасности должны решаться и с помощью соответствующих средств. Это камеры наблюдения, которые фиксируют вход, турникеты, пропускная система. Более того, в школах создается цифровая среда, которая объединит системы прохода в учреждение, электронные дневники. Она призвана снизить административную нагрузку на школы, обеспечить электронный документооборот, упростить отчетность, усилив, тем самым, ресурсы для развития образовательного процесса.

Строительство новых школ и модернизация существующих ведется в рамках федерального проекта «Современная школа». Согласно ему, к 2024 году в школах России появится не менее 230 тысяч новых мест, из федерального бюджета на эти цели будет направлено более 150 млрд рублей. Так средняя общеобразовательная школа №1 в Тамбове, построенная два года назад по федеральной программе, уже организовала питание по системе «шведский стол» с использованием системы безналичного расчета. А безопасность детей обеспечена системой контроля входа-выхода «Ладошки».

Параллельно с инфраструктурой школ в сфере безопасности и питания развиваются цифровые технологии в учреждениях. Еще в одном участнике федеральной программы - томском академическом лицее уже работают специализированные кабинеты: кабинет технологии, робототехники, лингафонный кабинет. Современное оборудование размещено в столовой и медицинском блоке, включая кабинет стоматологии.

В этому году на обновление материально-технической базы сельских школ в рамках федерального проекта «Современная школа» направлено 3 млрд рублей. В частности, это позволит создать в 50 регионах страны более 2 тысяч центров образования «Точка роста».

30 августа пройдет VI Общероссийское родительское собрание, на котором педагоги и родители смогут встретиться с Министром просвещения Ольгой Васильевой и получить ответы на все самые актуальные вопросы.