Алсу в коротких шортах и лифе трудно узнать

Алсу по праву считается одной из самых эффектных певиц на российской эстраде. Артистка придерживается классического стиля в одежде - любит утонченные платья и строгие костюмы. Однако на одном из последних фото звезда предстала в необычном для себя образе.

Алсу порадовала поклонников снимком во время отпуска. 36-летняя знаменитость позирует на фоне океана в голубом костюме. Для снимка звезда выбрала короткие шорты, лиф и удлиненную рубашку с объемными рукавами.

Новый образ артистки вызвал у ее поклонников разнообразные эмоции. Одни обсуждают неувядающую красоту исполнительницы: "Или мне кажется, или Алсу совсем не меняется с годами", "Как же красиво! Аж дух захватывает!", "Какая же вы красивая. И внутренне, и внешне", "Восхищаюсь вами!".

Другие удивляются тому, как сильно изменилась многодетная мама в последнее время. Кто-то обратил внимание, что артистка стала похожа на звезду "Дома-2" Ольгу Бузову: "Думала Бузова, так похожи", "Как легкомысленная Бузова. И чем-то похожи".

Кстати, поклонники постоянно восхищаются внешностью Алсу. Публика с трудом верит, что после третьих родов можно так роскошно выглядеть. Некоторые даже заподозрили певицу в том, что она решилась на пластику.

Но совсем недавно певица опровергала слухи о том, что легла под нож хирурга. Алсу заявила, что авторами ее красоты являются мама и папа, поставив точку в обсуждении возможного хирургического вмешательства.