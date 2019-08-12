2019-08-12T19:32:37+03:00
Звезды

Алсу в коротких шортах и лифе трудно узнать

36-летняя певица сменила имидж
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Певица Алсу.Певица Алсу.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Алсу по праву считается одной из самых эффектных певиц на российской эстраде. Артистка придерживается классического стиля в одежде - любит утонченные платья и строгие костюмы. Однако на одном из последних фото звезда предстала в необычном для себя образе.

Алсу порадовала поклонников снимком во время отпуска. 36-летняя знаменитость позирует на фоне океана в голубом костюме. Для снимка звезда выбрала короткие шорты, лиф и удлиненную рубашку с объемными рукавами.

alsou_aalsou_a
Алсу
77585 отметок «Нравится»592 комментариевInstagram

Новый образ артистки вызвал у ее поклонников разнообразные эмоции. Одни обсуждают неувядающую красоту исполнительницы: "Или мне кажется, или Алсу совсем не меняется с годами", "Как же красиво! Аж дух захватывает!", "Какая же вы красивая. И внутренне, и внешне", "Восхищаюсь вами!".

Другие удивляются тому, как сильно изменилась многодетная мама в последнее время. Кто-то обратил внимание, что артистка стала похожа на звезду "Дома-2" Ольгу Бузову: "Думала Бузова, так похожи", "Как легкомысленная Бузова. И чем-то похожи".

Кстати, поклонники постоянно восхищаются внешностью Алсу. Публика с трудом верит, что после третьих родов можно так роскошно выглядеть. Некоторые даже заподозрили певицу в том, что она решилась на пластику.

Но совсем недавно певица опровергала слухи о том, что легла под нож хирурга. Алсу заявила, что авторами ее красоты являются мама и папа, поставив точку в обсуждении возможного хирургического вмешательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за сильного удара молнии
СМИ сообщают об одном пострадавшем в результате взрыва газа в жилом доме в Москве
В доме на Нагорной улице в Москве произошел хлопок газа
Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии
Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей
Минобороны Турции подтвердило информацию о прибытии американских военных
Авиакомпания "Победа" сообщила о сбое работы сайта во время распродажи билетов
Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога
Шойгу познакомили с боевыми роботами
Канадец одолел 160-килограммового гризли карманным ножом
Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"
Американские ученые выяснили, что кошки жуют траву из-за инстинкта
Посол РФ в Лондоне заявил, что РФ будет сотрудничать с Британией на прагматичной основе
Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты
«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»
Грузинский туризм понес ущерб в $60 млн из-за оттока россиян
Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже
Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире
В Эфиопии поставят пятиметровый памятник Пушкину
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с взрывом под Архангельском
Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину