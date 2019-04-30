2019-04-30T12:57:58+03:00
Звезды

Алсу впервые появилась на публике после скандала на детском "Голосе"

Певица вызвала небывалый ажиотаж
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Зара поделилась в блоге фотографией, на которой позирует вместе со своей подругой АлсуПевица Зара поделилась в блоге фотографией, на которой позирует вместе со своей подругой АлсуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Алсу впервые появилась на публике после скандала, который разгорелся из-за результатов финала шоу "Голос. Дети", где победу одержала дочь звезды Микелла Абрамова. Певица посетила собрание Комиссии России по делам ЮНЕСКО. Вместе с артисткой на юбилейном мероприятии присутствовала ее подруга Зара.

В Сети не утихают бурные обсуждения результатов голосования шестого сезона детского "Голоса". Алсу не отвечает на нападки недовольной публики, не выходит на связь с журналистами и закрыла комментарии в своем Инстаграме.

Однако 29 апреля в Москве состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии России по делам ЮНЕСКО. Мероприятие было приурочено к 65-летию того, как Россия присоединилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Гостями вечера стали известные люди, но наибольшее внимание привлекла к себе Алсу. 35-летняя звезда впервые вышла в свет после скандала, связанного с победой ее дочери на конкурсе "Голос. Дети". Певица Зара поделилась в блоге фотографией, на которой позирует вместе со своей подругой Алсу и главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

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На фото с легендой российской дипломатии, министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и прекрасной Алсу
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"Мне выпала честь как артисту ЮНЕСКО во имя мира стать частью этого мероприятия. На собрании были поведены итоги работы Комиссии, также рассказано о встрече Владимира Путина и Одри Азулай, генерального директора Организации, прошедшей в марте месяце. Надеюсь, и в дальнейшем взаимодействие ЮНЕСКО и России будет столь же плодотворно и направлено на развитие гуманитарных ценностей мирового сообщества", - подписала снимок Зара.

Фото с Алсу вызвало в Сети небывалый ажиотаж. Для официального мероприятия певица выбрала строгий брючный костюм и выглядела прекрасно.

В комментариях поклонники обратились к артистке с просьбой отреагировать на победу Микеллы. Вполне вероятно, что знаменитость ждет результаты проверки голосования, которую инициировало руководство Первого канала. В данный момент инициировано расследование с привлечением международной организации, которая сотрудничает с Интерполом.

Не исключено, что Алсу выступит с заявлением о скандале уже после того, как будет подтверждена честность победы дочки. К слову, 29 апреля у Микеллы был день рождения. Дочери Алсу исполнилось 11 лет. Однако исполнительница не стала поздравлять девочку на личной странице.

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Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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