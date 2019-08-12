2019-08-12T19:34:07+03:00
Наука

Метеорный поток Персеиды 2019: прямая онлайн-трансляция звездопада

Начало прямой онлайн-трансляции метеорного потока Персеиды 2019 в 02:15 [видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать в ночь на 13 августа.Метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать в ночь на 13 августа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь с 12 на 13 августа произойдет одно из самых удивительных природных явлений: метеорный поток Персеиды или, другими словами, звездопад. Начало прямой-онлайн трансляции на сайте KP.RU -13 августа в 02:15 ночи.

Звездопад Персеиды - 2019.

Астрономы по всему мир ожидают по 110 падающих звезд в час. К слову, первые метеоры были зафиксированы еще 17 июля. Последние же вспыхнут 24 августа. В ночь с 12 на 13 августа плотность потока будет максимальной.

Астрономы также сообщили, что после полуночи интенсивность потока будет нарастать. А особенно интенсивным он обычно становится примерно в 4.30 утра. Метеоры будут видны невооруженным глазом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что опытные наблюдатели советуют любоваться звездопадом за городом Там, где небо максимально темное. При этом, бинокль или телескоп совершенно не понадобиться. Настолько ярким будет удивительное природное явление. Во время звездопада можно будет загадывать свои самые заветные желания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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