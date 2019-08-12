Эрнесто Инаркиев, чемпион Европы по шахматам: Ферзи, короли и даже пешки научат детей принимать взвешенные решения

С 1 сентября в начальных классах российских общеобразовательных школ продолжат постепенно вводить новую дисциплину - шахматы. В апреле 2019-го таких школ насчитывалось 18 000. Теперь, выходит, их станет гораздо больше. Эту тему мы и обсудили с чемпионом Европы по шахматам Эрнесто Инаркиевым...

- Эрнесто, я понимаю - такой вопрос можно вам и не задавать. И все же - как лично вы относитесь к «шахматизации» начального отечественного образования?

- Я считаю, что это очень-очень важно, потому что шахматы учат принимать решение взвешенное, обдуманное.

- То есть - ферзи, короли и даже пешки...

- Ну, если образно - можно сказать и так. Ведь сам механизм принятия обдуманных решений в шахматах - он в такой, естественной форме тренируется.

Хорошо, что именно в начальных классах - 1-м, 2-м, 3-м - ребенок сможет познакомиться с шахматами. Это значит, что со временем школьник может получить 2-й спортивный разряд по шахматам.

Ну, а дальше - это все уже позитивно влияет на все области жизни. Словом, шахматы в школе - это очень правильно и очень здорово.

- На ваш взгляд, насколько успешно шахматы входят в жизнь школы в масштабах России?

- Насколько мне известно, все происходит довольно естественно. Нет какого-то нажима со стороны министерства просвещения. В данном случае - все зависит от инициативы региональных властей. И это, на мой взгляд, очень правильно.

И уже достаточно большое количество регионов вводят шахматы в школах. В Краснодарском крае более тысячи школ уже оснащено, Москва также активно внедряет шахматы в школах. Новосибирская область тоже очень активна.

- А если говорить о Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), куда входит Республика Ингушетия, откуда вы родом?

- У нас в округе эта программа реализуется при партнерстве с Федерацией шахмат России. А Ингушетия - пока единственный регион, который в полном объеме активно по ней работает. Сейчас вот активно подключился и Дагестан.

Идет турнир шахматной лиги СКФО. Фото: Владимир Барский

- А в Ингушетии шахматы в школах уже сколько лет преподают?

- Так, активно на нее стали переходить уже с 2016 года. А указ главы республики Юнус-Бека Евкурова - по поводу введения шахмат в школе - появился еще раньше. Вот поэтому у нас там такая активность...

Кстати, состоявшийся недавно в Магасе (он проходил с 31 июля по 4 августа) детский "Командный турнир шахматной лиги СКФО" стал еще одним хорошим поводом обсудить, насколько успешно проходит преподавание шахмат в школах.

- Ну, и как вы это оцениваете?

- Очень положительно.

- А каковы итоги турнира?

- Ну, у нас так получилось, что команда из Осетии заняла первое место.

- А Ингушетия?

- А у Ингушетии лучшая команда на пятом месте оказалась. То есть - в эту финальную часть мы не пробились.

- А почему, если не секрет? Как вы думаете?

- Ну, в Осетии и в Дагестане (первые места заняли две команды из Осетии и две - из Дагестана) - у них традиционно достаточно сильные команды. Поэтому говорить, что Ингушетия была фаворитом - совершенно не правильно.

- Ингушетия, как я понял, пятое место заняла - с фаворитами СКФО в этом виде спорта республика выглядит слабей. Но я все равно слежу за спортом и ингушские борцы на высочайших местах. (Недавно сделал материал на эту тему - пожалуйста, вот ссылка.Там речь идет о борцах - чемпионах Европы и мира). А есть ли вообще у Ингушетии шансы и в шахматах подняться так же высоко, как в борьбе?

- Смотрите, мы должны о тенденциях говорить. За новейшую историю всего четверо участников проходили в Чемпионат России - с округа выходили на юниорском уровне. А в последний раз, когда проводили у нас в СКФО отборочный турнир, уже пробились, по-моему, шесть человек на юниорский Чемпионат России. И это за один только год - шаг заметный.

Есть ли шансы побороться в будущем? Вот я как раз и работаю над этим. Все зависит от того, как будет организована тренировочная работа, насколько регулярно станем проводить соревнования.

Потому что, конечно, все-таки объективно - есть более сильные регионы в России, чем в СКФО. Но совершенно ясно, что хорошая тенденция наметилась. У нас парень из клуба "Ади-Ахмад" уже норматив кандидата в мастера спорта выполнил (правда среди быстрых шахмат), и это уже серьезно.

- Хорошо, спасибо большое. Желаю вам, Эрнесто, успеха в продвижении шахмат в родной республике.

- Спасибо, Илья.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ингушетии в четвертый раз прошел уже ставший традиционным шахматный фестиваль "Башня Согласия". Изюминкой мероприятия стал суперматч из 14 партий чемпиона Европы по шахматам, гроссмейстера Эрнесто Инаркиева с Сергеем Карякиным, чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу.