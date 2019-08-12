Новый мировой кризис может начаться с Аргентины

Курс аргентинского песо упал до 55 за один американский доллар. Всего за несколько часов местная валюта потеряла почти 25%. На пике паники падение составляло и вовсе 37%.

Поводом к девальвации стали результаты местных праймериз. Это предварительное голосование, которое определяет кандидатов в президенты от тех или иных партий. Сами выборы главы государства пройдут 27 октября. Но нынешние праймериз отличались тем, что каждая партия представила только по одному кандидату. То есть голосование стало неким опросом общественного мнения с максимально приближенным к реальности результатом.

Победил лидер от оппозиции Альберто Фернандес, который идет на выборы вместе с бывшей главой государства Кристиной Киршнер (она в случае победы станет вице-президентом). За него предварительно отдали голоса 47% избирателей. Действующий президент Маурисио Макри получил около трети голосов. Если такой расклад будет и в конце октября, то Фернандес одержит победу в первом туре. Для нее достаточно набрать 45% голосов, либо больше 40% голосов и отрыв более 10% от второго места.

Инвесторы сделали вывод, что шансы на победу у Фернандеса очень высокие. А это может означать очередной поворот в экономической политике. К примеру, эксперты опасаются, что новый президент может ввести серьезные ограничения для иностранных инвесторов. Это привело к резкому падению курса песо, что стало следствием вывода капитала из страны.

- Опасения инвесторов связаны с тем, что итоги праймериз – это сигнал к тому, что страна может вернуться к таким мерам политики, как валютный контроль и ограничения по движению капиталов, то есть Аргентина отойдет от более благоприятных для рынка позиций действующего президента, - считают аналитики «БКС Экспресс».

За прошедший год курс аргентинского песо упал примерно вдвое. Страна находится на пороге очередного кризиса. Инфляция в стране в прошлом году составила 47%, а в этом - около 30% в годовом выражении. Вполне вероятно, что страна может в ближайшее время объявить дефолт по гособлигациям. Так уже было в 2001 - 2003 годах. Тогда крупнейшие инвестбанки мира вынуждены были списать 90% долгов этой страны.

По мнению большинства аналитиков, дефолт Аргентины вряд ли отразится на российской экономике. По крайней мере, вряд ли это произойдет напрямую. Тем не менее кризис в этой далекой латиноамериканской стране вполне может стать предвестником глобального кризиса. Мировая экономика находится в шатком положении. Рушится богатейшая нефтяная держава Венесуэла, на волоске держатся Турция и Аргентина, копится внутренний долг в Китае, а США уже много лет подряд наращивают внешний долг, который достиг катастрофических размеров - $22,5 триллиона. Какое событие станет поводом для массовой распродажи на биржах, сейчас не предскажет ни один эксперт.

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