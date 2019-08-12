Ученые выявили главные проблемы учителей

Специалисты Федерального института развития образования РАНХиГС составили рейтинг методических проблем школьных преподавателей при использовании ими новых педагогических технологий. Результаты были получены при исследовании проблем и затруднений педагогов по реализации федерального проекта «Учитель будущего», который входит в состав нацпроекта «Образование» и направлен на профессиональное развитие школьных наставников.

Главными проблемами современных педагогов является отсутствие у них мотивации к использованию новых технологий и недостаточное знание ими теории технологизации образования. Третье место рейтинга поделили «недостаток опыта по организации исследовательской, самостоятельной, проектной, групповой работы школьников» и «необученность технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности».

Далее в перечне следует «дефицит умения адаптировать новые технологии обучения к условиям собственной педагогической деятельности», «отсутствие возможности прохождения методических стажировок по проблемам использования новых педагогических технологий», а также «необученность технологиям педагогической диагностики, снятия стрессов и тревожности у школьников».

Анализ полученных данных еще раз подтверждает факт, что в школе, где бы она ни создавалась, доминирует классно-урочный принцип обучения. Причем с этим согласны и сами российские учителя. Они признают, что доля традиционных уроков должна быть уменьшена, а удельный вес практической, творческой и проектно-исследовательской деятельности – увеличен. При этом инновационной форме занятий педагоги отводят лишь 38% учебного времени, тогда как хотели бы – 60%.

Авторы исследования указывают на важнейшую организационную причину выявленной нестыковки – острую нехватку времени. Так, если на приготовление к традиционному уроку учителя тратят в среднем 40% своего рабочего дня, то к инновационному уроку готовятся примерно на 20% дольше. Высоки временные издержки и на «подготовку практических занятий», «организацию компьютерного и интерактивного обучения» (49 и 42% соответственно). Меньше всего педагоги тратят на подготовку лекций и домашних заданий подопечным. Что и наводит специалистов на мысль о возможной недооценке ими значения методического сопровождения детской самостоятельной работы.

Столь впечатляюще высокие по времени затраты на подготовку вызваны, по предположению ученых, не только очевидной сложностью инновационных уроков, но и отсутствием подчас у педагогов должной технологической поддержки, позволяющей им рационализировать проектную деятельность. В то же время важно, что участники опроса признают необходимость увеличения доли таких форм обучения, как компьютерное и интерактивное (с 32% учебного времени на сегодняшний день до 41% учебного времени в будущем ), самостоятельная классная работа (с 33 до 47%), конференции (с 10 до 16 %).

«Наши исследования показывают, что магистральные пути преодоления выявленных затруднений и барьеров связаны с совершенствованием системы дополнительного профессионального образования учителей. Это, прежде всего, разработка новых эффективных образовательных программ повышения их квалификации и профессиональной переподготовки, обновление методики проведения занятий в системе ДПО», – рассказала директор Центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС Наталья Тарасова.

При этом особо она подчеркнула необходимость снижения объема бумажной нагрузки преподавателей, а также «развития системы методических служб, оказывающих регулярную индивидуальную помощь учителю, в том числе в режиме онлайн». По мнению эксперта, мероприятия, заложенные в нацпроект «Образование», в частности, в федеральном проекте «Учитель будущего», отражают именно эти потребности.

По мнению директора ФИРО РАНХиГС Максима Дулинова, цифровая трансформация основ образовательного процесса позволит ускорить решение этих и ряда других проблем школьной повестки дня. Он отметил, что «с появлением цифровых технологий индивидуализация обучения становится реальностью, о которой предыдущие поколения педагогов не могли мечтать». Вот почему так важно, по его словам, чтобы «учителя не догоняли цифровизацию школы, а находились в центре или даже во главе этих процессов, вовлекая в них и ребят, и родителей».

Справка

В ходе исследования методических затруднений учителей при использовании новых педагогических технологий в соответствии с ФГОС ОО были опрошены 173 учителя начальных классов и 239 представителей основной и старшей школы. Педагогический стаж респондентов варьировал в интервалах: до 5 лет (8,9% от числа опрошенных), от 5 до 10 лет (9,9%), от 10 до 20 лет (33,9%) и педагоги-мастера (47,3%). Специалисты, имеющие высшую квалификационную категорию, были представлены 60,7% респондентов.

Инструментарий исследования включал анкету для педагогов из 15 вопросов, направленных на выявление у учителей резервных возможностей обеспечения качества обучения, а также изучение масштаба и особенностей использования ими современных педагогических технологий. Кроме анкеты, разработчиками применялся опросник, представляющий собой матрицу мониторинга используемых технологий обучения в условиях внедрения ФГОС общего образования. В результатах опроса отражены все предметные области образовательных программ начального и основного общего образования.