Фидель Кастро: Ни одно правительство не может торговать народом за его спиной

Один из самых известных людей XX века родился 13 августа 1926 года. Дата не круглая. В отличие от годовщины победы кубинской революции-1959. Без Кастро ее бы точно не было. Но и его без нее - тоже. Во всем мире до сих пор говорят «Куба», а подразумевают - «команданте Фидель».

Правда, спустя много лет его триумф как-то померк, затерялся. Старели некогда молодые революционеры, развалился главный союзник «первого социалистического государства Западного полушария» - СССР, ненавистная Америка богатела, продолжая блокаду Острова свободы. И десятки его граждан каждый год штурмовали Флоридский пролив (между Кубой и одноименным штатом США) чуть ли не на самодельных плотах, пытаясь удрать в проклятый капитализм.

В конце концов команданте после полувека во власти нашел мужество уйти сам. Отказался от поста сначала главы правительства, потом - председателя ЦК компартии. И тихо умер в ноябре 2016 года. Но, простите за пафос, Фидель продолжает жить. В том числе и в своих речах, которые он даже на девятом десятке мог произносить часами, ни разу не сбившись. Вспоминаем его лучшие цитаты:

- Я Фидель Кастро, и мы пришли, чтобы освободить Кубу.

Фидель Кастро во время посещения Ленинграда в 1963 году. Фото Владимир Савостьянов /Фотохроника ТАСС/

- Я начинал революцию, имея за спиной 82 человека. Доведись повторить - хватило бы пятнадцати или даже десяти. Не важно, сколько вас. Важно верить и иметь четкий план. Победа - это упорство.

- Одно из главных достижений революции - теперь даже проститутки имеют высшее образование.

- Правда в том, что после нескольких десятилетий либерализма (с конца 1980-х годов. - Ред.) богатые разбогатели. А бедные обеднели в куда большем количестве.

- Лучшим президентом США мог бы стать робот.

Фидель Кастро в 1961 году. Фото: ИТАР-ТАСС

- Слова американцев, будто их ракеты в Европе «нужны для защиты от Ирана и Северной Кореи», вызывают смех.

- Ни одно правительство не может торговать народом за его спиной.

- Мир сейчас вступил в весьма особый период, и еще надо посмотреть, как он из него выйдет. Ни одну из нынешних мировых проблем нельзя решить силой.

- Вы можете меня осудить, но это не имеет значения: история меня оправдает.

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