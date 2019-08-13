Метод кнута и праздника

В телеэфире сейчас масса шоу талантов, но этот проект завязан на настоящих супергероях - людях, умеющих стоять на мизинце правой ноги, рисовать картины двумя руками одновременно или считающих быстрее калькулятора.

В четвертом сезоне призовой фонд шоу остался тем же - миллион рублей. Сумма для нашей страны немалая, способная изменить отдельно взятую жизнь. Так было с Романом Страховым - программист из сибирского Железногорска увлекся спидкубингом, то есть сборкой кубика Рубика на скорость, после чего переехал в Москву, начал ездить на официальные соревнования по этой дисциплине, поставил семь мировых рекордов (в том числе вслепую), пришел в шоу «Удивительные люди» и выиграл второй сезон.

- Когда я получил миллион, родители начали относиться к моему хобби серьезнее, - рассказывает Роман. - Меня стали узнавать, я начал зарабатывать на корпоративах (доход от одного выступления может достигать нескольких сотен тысяч рублей. - Ред.). На эти деньги я с друзьями решил основать Федерацию спидкубинга России. А еще я научил спидкубингу свою 82-летнюю бабушку.

Вполне возможно, что этому интеллигентному парню в новом сезоне придется сразиться с хищницей из США. Ведь баттлы между чемпионами прошлых лет и участниками-иностранцами - фишка сезона! Сексапильная Эйприл Дженнифер Чой из штата Иллинойс - просто готовый персонаж для «Пятидесяти оттенков серого»! В обтягивающем перламутровом костюме, с собранными в черный хвост волосами, с кнутами в руках, которыми девушка орудует похлеще Индианы Джонса. И у этой красотки - три технических образования!

- Я начала заниматься этим семь лет назад, тренируюсь прямо на работе, - объясняет Эйприл. - Коллеги смущались, когда видели меня во время ланч-перерыва с кнутами. Ведь они очень громко щелкают, это похоже на выстрелы, поэтому туда, где я обычно тренируюсь, обычно приезжает полиция. У меня 14 подтвержденных мировых рекордов Гиннесса и 22 других. Достижение фиксируется за самый быстрый щелчок, самый сильный щелчок, а также дисциплины на скорость - например, наибольшее количество разбитых за минуту яиц. В последнее время я часто выступаю, это приносит заработок, как и ночные работы...

- Ночные работы? Простите, это именно то, о чем мы подумали?

- Да, некоторым мужчинам нравится, когда я работаю кнутами в определенных обстоятельствах. За это платят хорошие деньги.

«Удивительные люди» идут, конечно, не в ночное время, но многим взрослым наверняка захочется увидеть выступление Эйприл. Для тех, кто помоложе, тоже будут номера: трехлетний полиглот, знающий шесть языков, ловец стрел, делающий это вслепую, мальчик, читающий со скоростью 185 тысяч слов в минуту... Но, пожалуй, самый искрометный - серб Биба Струйя.

- Я родился таким, без потовых желез, - объясняет мужчина, у которого нет волос на голове и лице. - Электричество не приносит мне вреда. Я всегда экспериментировал, хотел узнать границы допустимого: начинал с 220 вольт, дошел до катушки Тесла, напряжение в которой 20 000 вольт. Хочу официально покорить миллион вольт!

Ведет проект по-прежнему Александр Гуревич. В жюри - Ольга Шелест, Евгений Папунаишвили и Наталья Рагозина. Помогает им директор Института когнитивных нейронаук профессор Василий Ключарев.

Проект выходит на канале «Россия» осенью.