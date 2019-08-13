За что штрафуют камеры на дорогах Москвы

Дороги столицы буквально усыпанными камерами. Кажется, куда ни сверни, везде «большой брат» следит за тобой. По последним данным, на дорогах города установлены 2476 камер. Причем их адреса уже не секрет. С каждым годом приборы становятся все умнее. Сегодня они распознают уже восемь нарушений ПДД.

1. Превышение скорости

Именно для контроля скорости движения и были придуманы приборы автоматической фиксации. В отличии от первых моделей, современные устройства делают замеры с точностью до секунды. Таких камер на дорогах Москвы большинство.

Штраф зависит от того, насколько быстро вы ехали. Все просто: чем быстрее, тем дороже. Превышение разрешенной скорости на 20–40 км/ч - 500 рублей, на 40–60 км/ч— 1000 рублей, на 60–80 км/ч— 2500 рублей и свыше 80 км/ч— в 5000 рублей.

2. Движение по полосе для общественного транспорта

Так называемые «выделенки» спасают автобусы и такси от столичных пробок. И все бы ничего, вот только простые автомобилисты постоянно норовят вписаться в поток общественного транспорта. От бума нарушителей спасают только камеры. Зная об их существовании, автомобилисты лишний раз не рискуют.

Штраф — 3000 рублей.

Так называемые «выделенки» спасают автобусы и такси от столичных пробокФото: Анатолий ЖДАНОВ

3. Проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение стоп-линии

Камеры начали следить за светофорами Москвы всего два года назад. Нарушений оказалось так много, что за короткое время количество таких приборов приблизилось к отметке в тысячу штук. Но это только начало. Ожидается, что уже в ближайшие пару лет умными станут все столичные светофоры. Приборы фиксируют сразу два нарушения:

— проезд на запрещающий сигнал светофора. Это не только красный но и желтый свет. Штраф - 1000 рублей.

— пересечение стоп-линии. Заехали двумя колесами на белую черту — получите «письмо счастья». Штраф — 800 рублей

Кроме того, несколько месяцев назад в Москве на железнодорожных переездах стали появляться камеры, которые фиксируют проезд на запрещающий сигнал. Даже если шлагбаум поднят, надо дождаться, пока красные огни погаснут. Штраф — 1000 рублей.

4. Нарушение разметки

Изначально такие комплексы должны были отучить любителей поворачивать и съезжать с трасс вторым (а иногда третьим и даже четвертым) рядом. Кроме съездов и поворотов они следят за перестроением из ряда в ряд в туннелях и на въездах в них.

Штраф - 500 рублей.

5. Нарушение правил остановки и стоянки

Камеры, которые способны за несколько секунд отличить остановившуюся машину о той, что застыла в пробке, работают пока только в самом центре Москвы. Большая часть приборов установлена вдоль велосипедных дорожек. Так городские власти решили бороться с нарушителями, которые не только не платят за место на парковке, но и не дают проехать двухколесному транспорту.

Штраф - 3000 рублей.

6. Вафельная разметка

Первый прибор, который фиксирует выезд на перекресток с вафельной разметкой, появился в Москве в начале этого года. Достаточно оказаться внутри пересекающих друг друга желтых линий, после того как загорится запрещающий сигнал светофора, и камера тут же зафиксирует нарушение. Такой умный комплекс работает на пересечении улицы Садово-Спасской с Орликовым переулком. Ожидается, что уже в до конца года приборы появятся еще на десяти перекрестках.

Штраф — 1000 рублей.

Первый прибор, который фиксирует выезд на перекресток с вафельной разметкой, появился в Москве в начале этого годаФото: Иван ПРОХОРОВ

7. Непропуск пешехода

Умные приборы рассчитывают траектории движения автомобиля и пешехода и штрафы выписывают только в том случае, если они пересекаются. За порядком на зебрах пока следят 57 камер, но до конца этого года их количество увеличат до сотни.

Штраф - 2500 рублей.

ВАЖНО!

Если оплатить квитанцию в течение 20 дней с момента получения, то можно сэкономить 50 процентов от суммы штрафа. Правило касается всех, перечисленных выше семи штрафов.

8. Нарушение правил оплаты парковки

За добросовестностью оплаты парковки в Москве уже давно следят на только пешие инспекторы с планшетами, но и мобильные комплексы. 196 умных приборов в онлайн режиме проверяют факт оплаты и в случае его отсутствия выписывают штраф. Такие устройства в основном работают в центре Москвы на улицах с самым высоким тарифом в 380 рублей за час стоянки.

Штраф выписывается в случае неоплаты парковки в течение 5 минут. Напомним, с 9 января 2019-го года сумма увеличилась вдвое и теперь составляет 5000 рублей. Скидка на оплату не действует.

ЧТО ЕЩЕ?

Без полиса не спрятаться, не скрыться!

Камеры уже начали фиксировать отсутсвие полиса ОСАГО. Пока они работают в тестовом режиме, и вместо штрафов нарушители получают только предупреждения. Все изменится с 1 января 2020 года. Штраф - 800 рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

«Спрятать номер не получится!»

- Все комплексы фотовидеофиксации города объединены в единую систему. Прежде всего, это необходимо для безопасности и борьбы с преступностью. Автоматически система проверяет полученные с камер изображения, сравнивая марку, модель с регистрационным знаком транспортного средства, и при наличии отклонений данные сразу же передаются в ГИБДД, - рассказали «КП» в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

КСТАТИ

Как оспорить?

Получили «письмо счастья» но не согласны платить штраф?У вас есть 10 дней на обжалование. Способ подачи жалобы зависит от органа, выписавшего штраф.

Штраф ГИБДД можно оспорить на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф ) или лично в соответствующем подразделении или вышестоящем органе.

Штраф за неправильную парковку, выписанный МАДИ (Московская автодорожная инспекция), можно обжаловать на портале «Автокод» (avtokod.mos.ru), по почте (город Москва, Каланчевская улица, д. 49) или лично. В любом случае вам нужно предоставить ходатайство о прекращении дела, подписанное собственноручно, копию постановления с двух сторон, а также материалы, подтверждающие вашу правоту – например, фото- и видеоматериалы, чеки, скриншоты, копии квитанции об оплате резидентного разрешения или другие документы. Чем больше будет последних, тем лучше. После подачи жалобы вам должны дать официальный ответ об её удовлетворении или отказе.

КСТАТИ

Полный список камер видеофиксации в Москве: Публикуем адреса, где штрафуют москвичей

Найти свою улицу можно на нашем сайте: обнародован полный список камер видеофиксации в Москве (подробности)