2019-08-13T15:05:54+03:00
Политика

Шойгу заложил в Калининграде нахимовское училище

Его создание завершит формирование сети нахимовских училищ по всей стране и на всех флотах
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училищаСергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училищаФото: Минобороны РФ
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в церемонии закладки камня под строительство филиала Нахимовского военно-морского училища.

- Сегодня здесь, на калининградской земле, которая так богата флотскими традициями, мы даем старт строительству филиала прославленного Нахимовского военно-морского училища. Его создание завершит формирование сети училищ по всей стране и на всех флотах, - заявил Шойгу на торжественном мероприятии.

Глава военного ведомства выразил уверенность, что 1 сентября следующего года первые нахимовцы Калининграда и Калининградской области переступят порог учебного заведения.

Журналистов ознакомили с планом строительства филиала. Согласно документа в первую очередь будут возведены учебно-административный корпус с кабинетами и аудиториями, актовым залом и библиотекой, столовая на 620 мест, медпункт, корпус дополнительного образования, два спальных корпуса, крытый спорткомплекс и стадион. На втором этапе строители поднимут крытую автостоянку и спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Планируется, что 1 сентября 2020 года в Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища сядут за парты 560 воспитанников.

После торжественного мероприятия военного ведомства встретился с ветеранами и понаблюдал за конкурсом Армейских международных игр "Морской десант" на полигоне "Хмелевка". В них приняли участие команды Китая, Ирана, Венесуэлы и России.

Армейские международные игры будут проходить до 17 августа. В них принимают участие команды 39 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.

СПРАВКА "КП"

В настоящее время филиалы нахимовского училища действуют в Санкт-Петербурге (считается головным, образовано в 1944 году) во Владивостоке (Тихоокеанский флот), Севастополе (Черноморский флот) и Мурманске (Северный флот).

В октябре 2018 года Шойгу предложил открыть в Калининградской области филиал нахимовского военно-морского училища, так как Балтийский флот единственный, где пока нет подобного учебного заведения.

Здания и сооружения нового училища в стиле современной эклектики с элементами Прусской архитектуры с кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы возведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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