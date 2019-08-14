«Литературная» и «театральная»: в продажу поступили новые карты «Тройка»

Лимитированная серия карты «Тройка» поступила в продажу 14 августа. Дизайн посвятили блоку «Литература и театр» проекта «Привет, Москва!» (новый проект, в котором транспорт говорит с тобой, рассказывая о городе и живущих в нем людях). Карты выполнены в трех видах: с авторскими изображениями от иллюстраторов Оли Марченко, Ксении Стойлик и Олеси Щукиной.

- Для оформления мы постарались выбрать узнаваемые и любимые многими образы, а также традиционно подготовили авторское видение от иллюстраторов проекта, - поделилась c «КП» куратор проекта «Привет, Москва!» Оксана Бондаренко.

Уже сейчас понятно, что «литературные» и «театральные» карты будут иметь спрос. Общий тираж составил 30 тысяч экземпляров.

- Традиционно, часть тематических карт будет разыграна среди подписчиков проекта в социальных сетях @privetmos, - сказала Оксана Бондаренко.

Тираж тематических карт "Тройка" составил 30 тысяч экземпляров.

Где купить тематические карты "Тройка":

в сувенирных магазинах Московского метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная», на информационных стойках «Живое общение» и в кассах станций «Маяковская» и «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Белорусская», «Курская», «Комсомольская» и «Парк культуры» Кольцевой линии; «Саларьево» Сокольнической линии; «Александровский сад» Филевской линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Арбатская», «Площадь Революции» и «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Сретенский бульвар» и «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии.