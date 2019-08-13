Геннадий Онищенко: Переход на четырехдневную рабочую неделю может повысить содержание алкоголя в крови трудящихся

- Геннадий Григорьевич, сейчас профсоюзы снова заговорили о том, что нужно переходить на 4-дневную рабочую неделю. А хорошая ли это идея, на ваш взгляд?

- Если при этом мы обеспечим темпы развития экономики и не будем ничего терять с точки зрения планов, которые мы строим перед собой, проценты роста ВВП, - то, наверное, можно.

Но, предпосылок для того, чтобы мы больше отдыхали и меньше работали, пока я не вижу. Потому что каких-то суперсовременных технологий мы не внедрили... Дело не только в росте экономики, мы не вышли даже за пределы просто дефляции (Дефляция - повышение реальной стоимости денег и снижение цен на товары, что является противоположностью инфляции. Прим. Ред)

- Что значит - не вышли?

- Обычно как? Каждый год - когда дефляция, - нужно больше платить на 3 или 4 процента, потому что рубль дешевле становится.

В отдельных отраслях нужно, может, и еще больше сокращать.

- В смысле - рабочую неделю?

- Да! А что касается офисных работников, то я бы тут повременил. Всех чохом переводить...

- На четырехдневку.

- ... никаких оснований не вижу. Хотя я не враг наших граждан, но нужно понимать, что, - кроме арифметического сокращения рабочей недели, предлагается взамен.

- Тем более - и Думу переводить на 4-дневную рабочую неделю не стоит, мне кажется..

- Ну, про Думу мы в последнюю очередь будем говорить. Потому что Дума это лицо нашего общества. И Дума в экономику, конечно, свой труд вкладывает, но опосредованно.

- Как сказать...

- А я имею в виду бюджетообразующие отрасли, которые нам с вами дают основания гордиться тем, что мы начинаем жить лучше, и при этом у нас появляется больше времени для отдыха, для занятия собой и так далее...

- А на здоровье это как может повлиять, если переведем наш народ с 5-дневной недели - на 4-дневную?

- У меня тут возникают опасения, что есть косвенное влияние. Причем - отрицательного характера.

- В каком плане?

- У нас ведь как? Чем больше у человека свободного времени, тем больше у него тяга к вредным привычкам.

- Например?

- Прежде всего, к - неестественному стимулированию своего настроения путем повышения содержания этанола в крови.

- Так-так-так... То есть - алкоголя?

- Да, этанол – это алкоголь.

Если мы еще и предложим нашему гражданину чем-то заняться, какие-то опции дополнительные, творческие… Вы, допустим, будете маслом рисовать, я, может быть, буду больше находиться на воздухе – вот это другое дело.

- Нет, я маслом - не буду! Скажите, а вы лично…

- Меня это не касается!

- На четырехдневку пойдете?

- Нет же!

Как вам идея перейти на 4-х дневную рабочую неделю?.Опрос

В ТЕМУ

Профсоюзы предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю

Разбираемся: заработали ли россияне на лишний выходной (подробности)