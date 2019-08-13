2019-08-13T18:58:46+03:00
Звезды

43-летняя вдова Михаила Круга восхитила подтянутой фигурой

Ирина Круг выглядит как девочка
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вдова Михаила Круга Ирина.Вдова Михаила Круга Ирина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Михаила Круга со своей второй женой Ириной Глазко познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Шансонье был старше ее на 14 лет, но разница в возрасте ничуть не смущала пару. Их сын родился за месяц до убийства музыканта в 2002 году. С того момента жизнь женщины разделилась на до и после.

Глядя на Ирину, сложно представить, что она смогла пережить такую трагедию. Ведь Михаила Круга убили у нее на глазах. После смерти исполнителя вдова начала выступать и успешно гастролировать.

Через четыре года Ирина Круг вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, от которого в 2013 году родила сына Андрея. Кроме того, у нее также есть дочь Марина от мужчины, с которым она жила в браке до Круга.

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С утра на тренировке!
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Сейчас женщине 43 года. Она прекрасно выглядит и будто обрела вторую молодость. На днях певица похвасталась стройной фигурой во время занятия спортом. Вдова Михаила Круга выложила фотографию, где она позирует на фоне тренажеров в лосинах и майке.

Обтягивающая одежда подчеркивает идеальную фигуру звезды. "С утра на тренировке!" - гласит подпись к снимку.

Поклонники на все лады стали обсуждать красоту и молодость любимицы. Они также поинтересовались, как Ирине удается так прекрасно выглядеть. По словам вдовы Круга, для нее специально разработали программу тренировок. "И я сама занимаюсь", - ответила она подписчикам в комментариях.

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17 лет как тебя нет с нами...
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Отметим, несмотря на то что Ирина Круг смогла снова обрести свое женское счастье и стать настоящей звездой шансона, она никогда не забывает о своем убитом муже. "17 лет как тебя нет с нами. Страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь. Столько испытаний было, слез. Нет тебя Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!", - написала женщина, разместив совместное фото с Кругом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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