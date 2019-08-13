Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука проведёт вступительные экзамены в Калининграде и Нижнем Новгороде

Школа кино и телевидения «Индустрия» отправляется в региональный тур с отборочными экзаменами по направлениям «Режиссура» и «Сценарное мастерство». Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest».

Лучших абитуриентов в Калининграде лично выберет основатель школы Фёдор Бондарчук и преподаватели «Индустрии». Экзамены в Нижнем Новгороде проведут режиссёр и сценарист Александр Велединский («Географ глобус пропил», «Живой») и сценарист Андрей Золотарёв («Притяжение», «Лёд», «Тренер»).

«В рамках нашего последнего большого мероприятии школы «Индустрия» на «Стрелке» было очень много вопросов о наших ближайших планах, связанных с поиском абитуриентов в регионах, а также о создании новых возможностей для талантливых ребят, – говорит режиссер, продюсер и один из основателей школы «Индустрия» Фёдор Бондарчук, – в этом году благодаря поддержке наших партнёров у нас наконец появился шанс провести региональные отборочные туры в городах-миллионниках. Первым из них станет Калининград, экзамены пройдут в рамках кинофестиваля «Короче», где в прошлом году наш студент Виктория Рунцова получила Гран-при за свой короткий метр «Твою мать». Второй отборочный тур пройдет в Нижнем Новгороде при поддержке «Горький fest»».

««Индустрия» изначально задумывалась как киношкола, открытая для всех, – рассказывает продюсер и один из основателей школы «Индустрия» Михаил Врубель, – Ни место жительства, ни финансовые возможности не должны играть никакой роли – у каждого талантливого абитуриента должен быть шанс проявить себя и добиться признания профессионального сообщества».

Для допуска к экзамену абитуриентам необходимо заполнить заявку на поступление и выполнить задания онлайн этапа: предоставить минутную видео-визитку, написать критический анализ трёх фильмов, а также выполнить творческие задания. Подробности ищите на сайте киношколы «Индустрия» http://industryfilm.school/.

Кандидаты, которые проявят себя на экзаменах лучше других, получат гранты на обучение по выбранным специальностям. Программу грантов обеспечивают партнёры киношколы – Национальная Медиа Группа, компания «Новатэк», онлайн-сервис «More.TV», кинокомпании Art Pictures Studio и «Водород», а также СТС-Медиа.

Школа кино и телевидения «Индустрия» – образовательный проект режиссера и основателя Art Pictures Studio Федора Бондарчука и продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко при поддержке «Национальной Медиа Группы». Миссия киношколы – формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для российской киноиндустрии.