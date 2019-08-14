Новый посол Китая — о беспорядках в Гонконге: Это «цветная революция», за ней стоят западники, и это не «мирные люди», а бандиты

Отвечая на вопрос «КП», новый посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй дал оценку событиям в Гонконге, где с весны продолжается противостояние местных властей и оппозиции:

— В начале были небольшие митинги, но сейчас они переросли в настоящий бунт, — подчеркнул посол. — В действиях демонстрантов есть террористические признаки. Эти люди [для своих митингов] или привозят, или производят оружие. У них есть «коктейли Молотова», даже гранатомёты американского производства; есть лазерные указки, которыми они пытаются ослеплять полицейских. Они совершают налёты на мирных жителей. Из-за них парализован аэропорт, больше шестисот рейсов отменено. Ситуация подошла к кризисному моменту.

Налицо тип «цветной революции», за кулисами которой управляют некие силы — «западники». Они хотят устроить хаос в Гонконге, чтобы создать сложности для развития Китая.

Эти люди выступают под лозунгами «мирного протеста». Но какой же он мирный, когда избивают стариков, журналистов. Совершают налёты не только на полицейские участки, но и на представительство центрального правительства, выбрасывают [китайский] флаг в море.

Это не мирные люди — это бандиты.

Они говорят о «независимости Гонконга». Им это не удастся, Гонконг — неотъемлемая часть Китая. У нас с той стороны 1,34 миллиарда населения, которое это [гонконгский бунт] категорически отрицает.

Гонконг — он китайский, а не американский или английский. Мы не допустим, чтобы чужаки совали нос в наши дела. Китай имеет силы, возможности и волю защищать свои интересы. Если эти силы извне не прекратят вмешательство во внутренние дела Китая — они получат по заслугам, — сообщил посол Чжан Ханьхуэй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721496" frameborder="0"></iframe> В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

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Также на своей первой пресс-конференции для журналистов Чжан Ханьхуэй сделал ряд других примечательных заявлений:

О МОСКВЕ И РОССИИ

Москву и Россию можно полюбить с первого взгляда. Очень хороший город! Здесь гармоничное сочетание истории и современности. Много зелени. Город-сад! Я долго жил в Пекине, там деревьев меньше. Но мы стараемся. Китай занимается озеленением, увеличиваем площадь: каждый год — на 2 тыс. кв. километров. Возвращаясь к Москве: летом не жарко, зимой не холодно, Чистый воздух!

Я люблю русскую культуру. Мы последние десятилетия, особенно после образования КНР, многое взяли из русской культуры. Полагаю, Китай — до сих пор страна с наибольшим количеством русистов. У нас в вузах есть лекции по русской культуре. И в Китае мне говорят: «У тебя русский характер!»

О ПУТИНЕ И СИ ЦЗИНЬПИНЕ

Между нашими президентами самые добрые отношения. Такие братские отношения редко бывают между другими политиками. Взаимное доверие между нашими высшими эшелонами достигло самого высокого уровня… У нас в посольстве 150 человек, это прекрасный актив. Мы никогда не будем сбиваться с курса, указанного нашими президентами, — на укрепление взаимных отношений.

О ВИЗАХ

…В Кремле так много наших туристов, что там люди говорят по-китайски, а на нашем острове-курорте Хайнань — по-русски. Мы приветствуем российских туристов в Китае, будем упрощать процесс получения визы.

О ПРОБЛЕМАХ

Вокруг наших стран есть горячие точки. Некоторые силы хотят превратить эти точки в пламя, чтобы затруднить развитие России и Китая. Наша работа — это важный гарант для сопротивления гегемонизму и шовинизму… Мы стоим бок о бок и спина к спине.

И ПРО СОЮ

В России территории есть, пахотной земли очень много. Если у вас есть желание, можете увеличить объём продукции. Урожаи сои — сколько у вас есть, столько мы и закупим. Миллион тонн — хорошо. Десять миллионов тонн — хорошо. Двадцать, тридцать миллионов тонн — ещё лучше.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Напомним, новый чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй приступил к исполнению обязанностей на московской улице Дружбы 10 августа. Его предшественник, Ли Хуэй, проработал на этом посту с 2009 года. Новый посол блестяще владеет русским языком и принимал участие в важных с символической точки зрения переговорах по недавней передаче двух китайских панд в Московский зоопарк.

Массовые протесты в Сянгане (Гонкоге) проходят с весны нынешнего года. Формальным поводом стала попытка Пекина ввести в этом «специальном административном районе» закон об экстрадиции преступников в остальные части Китая. Ранее отсутствием оного пользовались не только бандиты и убийцы, но и местные оппозиционеры, скрывавшиеся на Острове Капитализма от когтей Красного Дракона.

Сейчас принятие скандального закона отложено, но манифестанты не снижают накала, пытаясь захватить аэропорт и другие объекты инфраструктуры; в ходе разгона демонстраций имеются многочисленные пострадавшие со стороны как «рассерженных горожан», так и полиции. В последнее время Китай намекает, что готов ввести в Гонконг войска из континентальных частей страны.