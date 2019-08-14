"Полностью натуральная" Успенская без грима нарядилась в купальник

Любовь Успенская точно знает секрет вечной молодости. Иначе как объяснить цветущий вид неувядающей 65-летней королевы шансона. На этот раз певица решила предстать перед публикой в своей натуральной красоте.

Любовь Успенская уехала в теплые края. На время отпуска артистка отказалась от услуг стилиста, гримера и визажиста. Ведь так приятно иногда побыть собой. Тем более что звезде есть чем похвастаться.

Для фотосессии у бассейна Успенская нарядилась в черный слитный купальник, явив миру стройные ноги. Небрежно наброшенный прозрачный пеньюар придал образу очарование и лоск.

uspenskayalubov_official Какое счастье, хоть раз в году обходиться без грима, стилистов и наслаждаться собственной естественностью....

"Какое счастье хоть раз в году обходиться без грима, стилистов и наслаждаться собственной естественностью. Единственный месяц в году, когда я могу позволить себе оставаться полностью натуральной, ну и пусть, что немного страшненькoй. Зато кожа отдыхает!", - кокетливо подписала серию снимков знаменитость.

Любовь Успенская уехала в теплые краяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Люба не скрывает, что поклонники забрасывают ее вопросами по поводу красоты. А она охотно делится секретами. "Меня часто спрашивают о моих секретах и правилах красоты, которых я придерживаюсь. Одно из этих правил - это реже бывать на солнце. Солнце - старит и высушивает кожу. Я вообще еще ни разу за весь отдых не позволила себе принимать солнечные ванны", - подчеркнула певица.

Правда, многие заметили, что Успенская позирует на фото все же не в "натуральном" виде. Во-первых, у нее на губах помада. А, во-вторых, ее снимки были обработаны в фотошопе. Причем, одно фото отредактировано не полностью. То ли специально, то ли нет, но фолловеры увидели, как в реальности выглядит кожа Успенской.

Для фотосессии у бассейна Успенская нарядилась в черный слитный купальникФото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Такое ощущение, что ей отрезали голову и пришили к молодухе", "А яркие губы - это от природы или ягоды поели?", "Стыдно в таком возрасте выставлять напоказ свои прелести", "Лицо натянутое. Тьфу", "Ждем более откровенных фоток", "Стареть надо достойно", "Фотограф ракурс не тот взял - нога больше, чем все остальные части тела ", "Но ведь у вас есть мейк... Губы накрашены, причем так ярко, лицо тоже", "Кошмар, воскресшая из Ада!", "Ну зачем так, ну совсем неприлично!", "И макияж присутствует, и фотошоп!", "Мне она напоминает Гурченко. Скоро глаза, как у китаянки, будут", "Еще голая не снималась", - гневаются подписчики.