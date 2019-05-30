2019-05-30T22:06:34+03:00
Звезды

Экстремально дерзкое мини 65-летней Успенской вызвало оторопь

Королеву шансона обругали за раскованную позу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь УспенскаяЛюбовь УспенскаяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Красота Любы Успенской никого не оставляет равнодушным. Даже в свои 65 лет певица может похвастаться роскошной фигурой, которой позавидуют и 30-летние. Именно поэтому звезда шансона при каждом удобном случае надевает ультракороткие платья или микро-шортики. Так случилось и в этот раз.

Любовь Успенская находится на гастролях в ближайшем Подмосковье. Певица ради любимых зрителей надела все лучшее сразу. Фото, на котором предстала звезда во всем своем великолепии, она разместила в блоге. "Концерт в Красногорске был жарким. Я счастлива, что на мои концерты приходит такой благодарный слушатель. Спасибо, Красногорск. Ваша Люба", - гласит подпись под фото.

На снимке склонная к эпатажному поведению и нарядам, неизменно вызывающим у поклонников и хейтеров оторопь, а потом бурю эмоций, певица сидит в мини-платье в кресле, закинув ногу на ногу. Экстремально дерзкое мини обнажило бедра исполнительницы, на которых ни грамма целлюлита. А замшевые ботфорты на шпильке удлинили стройные ноги звезды. Не у каждой молодой женщины есть такие красивые и подтянутые ноги.

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Люба Успенская в дерзком мини
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Но большинство подписчиков личного микроблога Успенской возмутились, как можно в пенсионном возрасте так нелепо и пошло одеваться, а уж тем более, принимать раскованные позы. "Нет лица, приходится показывать ляжки", "Смотреть неприятно. Люблю ваше творчество, но сидеть бабушке на седьмом десятке в такой позе...", "Конечно, не по возрасту, нелепо в 65 косить под безбашенную молодушку", "Куда в таком возрасте!", "Будьте скромнее", "А почему лицо восковое? Перебрали с ретушью?", "После операций, конечно, хочется показать, но не стоит делать этого в своем возрасте, вам это не идет", - комментируют злополучный снимок разгневанные интернет-пользователи.

Любовь оставила без внимания недовольство злопыхателей. Успенская давно дала понять завистникам, что вольна одеваться так, как ее душе угодно, и мнения незнакомцев по этому поводу ей глубоко безразличны.

Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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