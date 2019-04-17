Любовь Успенская эротично танцует в леопардовых ботфортах и мини-шортах

Любовь Успенская и в 65 даст фору молодым. Красоте и точеной фигуре певицы можно только позавидовать.

Сложно представить, что Любовь Успенская давно пенсионерка. Знаменитость тщательно следит за собой, всегда прекрасно выглядит, а смелые наряды звезды шокируют поклонников.

Успенская не так давно спелась с исполнителем хита "Панда" CYGO. В своем блоге 65-летняя артистка анонсировала совместную работу с рэпером. "Подготовка к съемкам клипа на нашу дуэтную песню с CYGO «Черная роза»", - написала Любовь Успенская, выложив видео из съемочного павильона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/703700" frameborder="0"></iframe> Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.

Чуть позже ведущий MTV Russia Артем Колесников в своем сторис выложил видео, героиней которого стала Любовь Успенская. Чувственная певица эротично танцует в леопардовых лакированных ботфортах на высоком каблуке. На знаменитости супер короткие шортики и пиджак с широкими плечами а-ля Дарт Вейдер.

К слову, ранее CYGO разместил в Instagram совместные фото с Любовью Успенской. Артистка предстала в микро-шортах и шелковом балахоне. На ней замшевые черные ботфорты.

cygo_vevo Любовь Успенская в микро-шортах и шелковой накидке

Правда, не все поклонники оценили сексуальный образ знаменитости. "Наряд не для ее возраста И песня тоже, зачем нужен этот хайп?", "Она вся «пластическая хирургия» и «салоны красоты»", "Господи, купальник куда нацепила? В ее статусе и возрасте это очень некрасиво. Странная женщина. Я ее уважала, пока она не начала сходить с ума", "Всегда нравился CYGO, пока не начал петь с этой бабкой", "В таком возрасте надеть такой наряд - совсем надо с головой не дружить", - высказались пользователи соцсети.

Впрочем, тех, кто очарован Успенской, - гораздо больше. Публика в восторге от внешности и фигуры знаменитости. "Просто сносу нет Успенской, дай Бог каждому", "Хотелось бы так же выглядеть в возрасте Любови Успенской", "Разжигаете в сердцах огонь", "Любовь прекрасная, любуюсь вами", "Самородок женщина!", "Фантастическая Любовь!", "Прекрасно, когда женщина в щедрых годах так следит за модой, собой и новинками омоложения. Тем более певица. Нам, зрителям, приятно смотреть на это", - резюмировали поклонники.