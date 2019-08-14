2019-08-14T16:11:21+03:00
В мире

«Русские приезжают на пляж и никто их не гоняет! Почему?»

Украинский журналист возмутился хорошим отношением в Грузии к россиянам
Игорь ЯКУНИН
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Украинский журналист Кирилл Сазонов.Украинский журналист Кирилл Сазонов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Малоизвестный украинский журналист Кирилл Сазонов вдруг стал известным. Обычно он промышлял на кусок хлеба с салом унылыми виршами об агрессии России и ее «собачьем» языке. Все это приелось. Надоело. И тут свалилась она - слава!

Судьба занесла Сазонова на неделю в Батуми. Вроде дружественную Украине Грузию. И у журналиста случилась истерика.

Описывая главный грузинский курорт, Сазонов удивился, что «на русском говорит все поколение 40+, а с украинским сложнее, с английским тоже»... Но главное, что возмутило журналиста: «Отношение к русским – лояльное. Я не могу понять почему?! - пожаловался Сазонов в Фейсбуке. - Как мне заявил таксист – зря Саакашвили начал войну». Журналист потрясен: «восьмого числа, в годовщину начала войны (в Южной Осетии 8 августа 2008 года, - ред.) русские приезжают на пляж, их кормят в кафе и никто не гоняет... Честно, для меня это необъяснимый феномен!»

Никогда-никогда на заметки пана Сазонова еще не было такой бури в откликах читателей. Стоит привести несколько самых ярких.

Мила Сингаевская:

- А не приходило в голову, что именно сами грузины лучше всех знают, кто начал войну? Отсюда и отношение к россиянам положительное.

Кокотюха Андрий:

- Мишу (Саакашвили) в Аджарии ненавидят вслух и все, с кем общались. Причина: да, Миша сделал много для Грузии, но всё п...л, когда начал воевать с русскими. Зачем дразнить медведя? - спросил батоно в горном кафе, наливая мне вино.

Андрей Бердник:

- Это не только Грузия, почти вся Европа такая же. Красивая обертка и гнилое нутро.

Соломон Глупышкин:

- Из-за таких дебилов, как автор статьи, Украина почти 30 лет уныло блуждает по коридорам Зрады. И конца и края этому невидно.

Алексей Стопичев:

- Человек с русской фамилией и пишущий на русском языке возмущается тем, что грузины хорошо относятся к русским... Истерика.

Александр Коваленко:

- Для обычных граждан Грузии что русский, что малоросс - это гость. Войны придумывают политики.

Наверное, украинский журналист теперь плохо спит и думает: Ну, почему?! Почему именно эта путевая жалоба-зарисовка выстрелила и принесла «успех»? Почему не агитки об агрессии России?

И ведь не додумается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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