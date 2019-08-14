Старикам здесь не место: Депутаты хотят запретить подержанные автобусы и грузовики

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ АВТО

Желание убрать с российских дорог машины почтенного возраста законодатели объясняют заботой об экологии. Грузовики и легковушки дают до 65% загрязнения воздуха. А в мегаполисах эта цифра может достигать и 85%.

Чем новее машина, тем меньше от нее выхлопов. Так рассудили в Госдуме и предложили правительству подумать «о законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Что это за сроки, не уточняется.

Например, в Московской области установили свой «пенсионный возраст» для общественного транспорта - пять лет с момента выпуска для микроавтобусов и семь для больших моделей.

На федеральном уровне это пока только идеи. Россиянам не запрещают кататься хоть на «Победе» 1952 года выпуска, хоть на отметившей 40-летний юбилей «Копейке». Единственное, что пытаются регулировать — это возраст автобусов, на которых возят детей. Правда, норма вступит в силу только в следующем году.

- Мы ее переносим уже пять раз, потому что в регионах нет такого количества новых автобусов, - рассказал «КП» президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Автопроизводители, такие как КамАЗ и ГАЗ, в один голос поддерживают идею депутатов. Правда, упирают в основном на безопасность на дорогах и экологическую ситуацию, а не на прибыль, которую им принесет масштабное обновление парка автобусов и грузовиков.

Автобус для перевозки детей в Забайкальске.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТОЛЬКО КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

- Мы не говорим о тех автомобилях, на которых граждане ездят сами, возят детей или рассаду на дачу. Речь о коммерческих авто, с помощью которых зарабатывают деньги, - подчеркнула заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина.

То есть на свалке истории могут оказаться старенькие автобусы, такси, грузовики.

- Предлагаем помочь предприятиям со старыми, явно экологически грязными автомобилями обновить свои парки, - объясняет Когогина. - Можно ввести повышенные налоги на такие авто и разработать программу, по которой его можно будет заменить на более современное.

Простых людей обещают не трогать.

- Что касается частных автовладельцев, наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить через поощрение при замене старых машин на новые, - сказал первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По сути депутат описывает ряд программ по поддержке автопрома, которые действуют в стране. Сейчас можно оформить льготный автокредит на первую машину или авто для большой семьи. А малый и средний бизнес имеет возможность закупиться грузовиками и спецтехникой со скидкой. Только за первые полгода 2019 по этим программам продали в общей сложности 63 тысячи авто.

А вот масштабный проект обновления парка, работавший с 2015 по 2017 возобновлять, судя по всему, не планируют. Тогда действовала схема trade-in, которую активно применяют магазины бытовой техники: сдаешь старое авто, получаешь скидку на новое. Таким образом обновили «железного коня» 1,2 миллиона россиян. Чиновники говорят, что сейчас в такой схеме нет смысла — у людей уже просто не осталось столько требующих замены авто. Если в 2015 по программе приобрели 40,7% от всех купленных в стране машин, то в 2017 только 11%.

НА НОВОЕ ДЕНЕГ НЕТ

- Непонятно, с какой стати что-то запрещать. А зачем тогда техосмотр? Во время него, кстати, и содержимое выхлопа определяется, если мы сейчас говорим о заботе об экологии. Если по результатам ежегодного техосмотра коммерческий автотранспорт соответствует всем требованиям, почему он должен быть запрещен? - рассуждает Юрий Свешников. - В Германии, например, только 14% 20-летних автобусов не проходят техосмотр с первого раза.

У перевозчиков просто нет денег, чтобы обновить автобусы в таком объеме. По оценкам специалистов, во многих регионах стоимость проезда в два раза меньше, чем его себестоимость.

- То, что предлагают депутаты, сделать просто невозможно. Я работаю в Новосибирске, это город-миллионник, столица Сибири. Так у нас примерно половине автобусов уже лет 15. И в соседних регионах ситуация не лучше, - сказал «Комсомольской правде» директор ООО «Сибирь Экспресс» Станислав Кутовенко. - Понимаю, нужно стремиться к тому, чтобы по всей стране бегали новенькие автобусы и грузовики. Но сейчас сделать это нереально. Что касается общественного транспорта, тут мы сильно ограничены тарифами. А просто так поднять их никто не даст. Если уж ставить задачу обновление парка, то давать на нее несколько лет. Пять или десять в зависимости от конкретных требований. Без такого переходного периода просто некому будет на половину маршрутов выходить.

Как бы то ни было, в Минтрансе РФ заявили, что изучают предложение депутатов.

КОНКРЕТНО

65,2% - коммерческих автомобилей старше 15 лет

11,4 года - средний возраст легковых машин в России

15,9 лет — средний возраст автобусов

19,3 лет - средний возраст грузовиков

По данным аналитического агентства Автостат