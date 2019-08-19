2019-08-19T19:44:12+03:00
Общество

И снова скажем Родине «люблю»!

На сайте kp.ru в очередной, четвертый, раз стартует Всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!»
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И снова в «Комсомолке» объявляется ставший уже традиционным фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!», организованный совместно с компанией «Росгосстрах». В прошлом году фотоконкурс вызвал живой интерес у нашей огромной читательской аудитории - в редакцию поступило более 1000 прекрасных работ от профессиональных фотографов и любителей.

В этом году принять участие в творческом соревновании может также любой желающий. Для этого достаточно прислать снимки с изображением своих любимых мест на территории России.

Обязательно укажите, что изображено на фотографии, а также где и когда она сделана. Приветствуется короткий рассказ, чем запомнилось вам место, которое вы сняли.

Все присланные фото будут размещены на сайте «Комсомолки» - kp.ru. А оценивать их будут, как всегда, два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты, второе - профессиональное.

Становитесь участниками конкурса и получайте памятные подарки от «Росгосстраха» и «Комсомольской правды» и главный приз - тур на двоих по России в любом направлении!

Аудитория «Комсомолки» также выберет своих фаворитов и удостоит приза «зрительских симпатий».

Ждем ваши работы на сайте kp.ru с 20 августа по 20 сентября! Подведение итогов - 3 октября 2019.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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