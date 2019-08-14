«Мне болеть нельзя. Я монтирую новый фильм»: Глеб Панфилов опроверг слухи об инфаркте

- Какая больница! Я дома. И никакого инфаркта у меня нет, - обрадовал нас Глеб Анатольевич Панфилов. - Мне болеть нельзя. Я вышел на финишную прямую со своей новой работой. Съемки закончены, монтирую фильм. Он будет называться «100 минут из жизни Ивана Денисовича». У Александра Солженицына есть рассказ «Один день Ивана Денисовича». Хотя по объему повествования это не рассказ, а целая повесть. В моей экранизации всего 100 минут, что, конечно, меньше одного дня. На большее не потянул, - смеется Панфилов. - При нынешней вольготной жизни многосерийных фильмов и мини-сериалов, сделать картину всего на 100 минут — почти подвиг.

- Так что же было со здоровьем?

- Сегодня ездил к врачу, и на завтра запланирована поездка. Но это профилактические визиты. Чтобы силенок хватило завершить фильм. Организм просит отдыха, а отдыхать некогда. Все лето работал. Был съемочный период, озвучание, запись музыки.

- Инна Чурикова (жена Глеба Панфилова — Ред.) занята в вашей новой картине?

- Пока говорить не хочу. В этом интрига. Узнаете все на премьере.

- Как себя чувствует Инна Михайловна?

- Гораздо лучше (в июле Чурикова споткнулась во время спектакля в московском театре «Русская песня» и попала в больницу — Ред.). - И с глазками у Инны все в порядке (писали, что актриса оступилась из-за проблем со зрением — Ред.). Осветительный прибор был повернут не в ту сторону и 4 квадратных метра сцены оказались в темноте. Кто-то просто сбил свет, поэтому она упала. Чье-то разгильдяйство едва не стоило человеку жизни. Слава Богу, Инна ничего не повредила, но ушиб был очень болезненным.

В середине сентября она уже должна выйти на сцену «Ленкома». Как только сдам фильм, собираюсь начать работу над новым спектаклем.

- В каком театре?

- В «Ленкоме». Все-таки эта сцена для Инны родная. Она живет в этом театре, играет всегда при переполненном зале. Инна любит эту сцену, привыкла к ней и ждет встречи.