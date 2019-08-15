Эксперт: Одни в аэропорту на полосе губят людей, другие спокойно сажают в чистом поле

В российском небе — очередное ЧП. Пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку недалеко от подмосковного города Раменское.

- На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали, - сообщили КП в пресс-службе компании.

Один из двигателей загорелся. Экипаж принял решение немедленно сажать самолет, чтобы не дать огню разгореться и перекинуться на фюзеляж.

Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадали.

- Летчики — безусловно герои: не растерялись, нашли хорошую, подходящую площадку для посадки, сумели хладнокровно выполнить этот непростой маневр и спасли пассажиров, - так прокомментировал КП посадку А-321 под Раменским заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения, Юрий Сытник.

- Как часто птицы попадают в двигатель?

- Птицы это беда авиации, особенно в августе. Они сбиваются в стаи, и высока вероятность налететь на них. А летчики — молодцы. Вот так у нас бывает: одни на полосу не могут посадить, на ровном месте допускают гибель пассажиров, другие в чистом поле сажают без потерь. Летчики достойны высоких наград — это безусловно.

Самолет "Уральских авиалиний" после приземления в полях подмосковного Жуковского.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Давайте разберем действия экипажа — как все это было?

- Экипаж все сделал по науке. Выключил двигатели, генераторы, перекрыл топливо. Выдержал самолет на планировании, очень плавно подвел к земле, коснулся, как положено, хвостом, сбил скорость — это очень тонкий момент: не носом клюнуть, не на двигатель, а именно хвостовой частью, не выпуская шасси, на брюхо.

- Этому обучают — таким посадкам?

- Конечно! Нештатные варианты посадок отрабатывают на тренажерах, и еще опытные пилоты рассказывают, как это делается. Вот Герой России заслуженный летчик-испытатель Андрей Иванович Талалакин (его уже нет) такие посадки разбирал. Отрабатывали посадку без двигателя, правда на Ту-204, но это близкий по классу самолет к аэробусам...

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