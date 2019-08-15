2019-08-15T09:37:03+03:00
Происшествия

Посадить битком набитый лайнер в поле, чтобы все остались живы - значит обладать высочайшим летным мастерством

Авиаэксперт, журналист "КП" Игорь Зырянов - о том, как более 200 человек получили второй день рождения благодаря мастерству экипажа А321 [видео]
Игорь ЗЫРЯНОВ@radio_kp
Поделиться:
Десять лет назад пилот посадил аварийный самолет на поверхность реки Гудзон в Нью-Йорке.Десять лет назад пилот посадил аварийный самолет на поверхность реки Гудзон в Нью-Йорке.Фото: Википедия
Изменить размер текста:

"На место происшествия выехали следователи"

Именно так в эти минуты заканчивается большинство новостных заметок о посадке в Жуковском. А сколько бумаги пилотам ещё предстоит исписать, вы, наверно, догадываетесь.

Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

Экипажу, спасшему всех в этом огромном лайнере, ещё придётся попотеть. И, наверно, больше, чем в том заходе. Вспомните Чесли Салленбергера, виртуозно посадившего в аналогичной ситуации Айрбас на Гудзон. Ему потом в суде пришлось оправдываться почему он в тех отведенных секундах принял решение садиться на реку, а не искать аэродром.

Чесли Салленбергер стал национальным героем США после того, как сумел виртуозно посадить аварийный лайнер на воду реки Гудзон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чесли Салленбергер стал национальным героем США после того, как сумел виртуозно посадить аварийный лайнер на воду реки Гудзон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так же и у нас - может там были вовсе и не птицы, а может и дотянуть до аэродрома можно было! Начнутся сейчас рассуждения на диванах и в тиши кабинетов. Будет время, больше, чем скоротечном небе под Жуковским.

Посадить тяжёлый лайнер в поле ровно, чтоб он не перевернулся, и все вот так закончилось - значит обладать высочайшим летным мастерством. Битком забитый лайнер сел и все остались живы. Именно с этой, человеческой точки зрения, я и предлагаю начать следователям, которые уже выехали на место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиаэксперт о посадке А321 в чистом поле: «Здесь и мастерство пилотов, и везение, что нашлось ровное поле»

Предыдущая подобная посадка произошла в 1990 году, тогда самолёт сгорел, но пилоты остались живы (подробности)

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минэкономразвития собрал требования к ресторанам в «Белой книге»
Эксперт по защите прав пассажиров: Даже если люди не пострадали, они могут рассчитывать на компенсации морального ущерба
Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета
Самолет рейса Москва – Самара совершил экстренную посадку в Шереметьево
Россияне стали чаще брать в добрые руки беспородных кошек и собак
Больницы готовы принять пострадавших при аварийной посадке в Жуковском
«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь
Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети
Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"
По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело
Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные
Пилот прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковском
Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском