Посадить битком набитый лайнер в поле, чтобы все остались живы - значит обладать высочайшим летным мастерством

"На место происшествия выехали следователи"

Именно так в эти минуты заканчивается большинство новостных заметок о посадке в Жуковском. А сколько бумаги пилотам ещё предстоит исписать, вы, наверно, догадываетесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

Экипажу, спасшему всех в этом огромном лайнере, ещё придётся попотеть. И, наверно, больше, чем в том заходе. Вспомните Чесли Салленбергера, виртуозно посадившего в аналогичной ситуации Айрбас на Гудзон. Ему потом в суде пришлось оправдываться почему он в тех отведенных секундах принял решение садиться на реку, а не искать аэродром.

Чесли Салленбергер стал национальным героем США после того, как сумел виртуозно посадить аварийный лайнер на воду реки Гудзон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так же и у нас - может там были вовсе и не птицы, а может и дотянуть до аэродрома можно было! Начнутся сейчас рассуждения на диванах и в тиши кабинетов. Будет время, больше, чем скоротечном небе под Жуковским.

Посадить тяжёлый лайнер в поле ровно, чтоб он не перевернулся, и все вот так закончилось - значит обладать высочайшим летным мастерством. Битком забитый лайнер сел и все остались живы. Именно с этой, человеческой точки зрения, я и предлагаю начать следователям, которые уже выехали на место.

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