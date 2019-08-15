Пилоты «Уральских авиалиний», чей самолет сел в Подмосковье с отказавшими двигателями, отрабатывали такую ситуацию на симуляторе

Airbus А321, совершивший аварийную посадку утром 15 августа после вылета из аэропорта Жуковский, принадлежит компании «Уральские авиалинии». Она входит в пятерку крупнейших авиакомпаний России, в прошлом году ее услугами воспользовались девять миллионов человек, а с начала 2019 набралось уже пять миллионов пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

Парк компании состоит только из самолетов Airbus. А321, таких, как тот, что экстренно сел сегодня утром, 16 лайнеров. Среднемагистральное семейство Airbus вообще самые популярные машины в России. «Уральские авиалинии» намеревались купить также несколько самолетов Boeing 737 Max, но Россия отказалась от использования этих машин после нескольких аварий.

Руководство компании заявляло, что по ней серьезно ударит прекращение авиасообщения с Грузией. А еще «Уральские авиалинии» вместе с «Аэрофлотом» и «Победой» оказались в центре скандала с ограничением полетов в Чехию. Впрочем, ту ситуацию быстро урегулировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726062" frameborder="0"></iframe> "Товарищи, все целы?" Первые кадры после жесткой посадки.В социальных сетях появились видеозаписи с места жесткой посадки самолета Airbus A321, летевшего из подмосковного Жуковского в Симферополь. На них видно, что самолет лежит на брюхе в поле

По итогам прошлого года чистая прибыль «Уральских авиалиний» заметно упала. Если в 2017 компания заработала 3,6 миллиарда рублей, то в 2018 только 415,4 миллионов. И это несмотря на то, что число перевезенных пассажиров выросло на 13%. Причина – подорожавший авиационный керосин.

- Нефтяники забрали всю нашу прибыль, - резюмировал генеральный директор компании Сергей Скуратов.

Кстати, Скуратов является фактическим хозяином авиакомпании. Ему принадлежит больше 90% акций «Уральских авиалиний». На должности гендиректора он с момента основания компании в 1993 году, а до этого успел еще поработать командиров Свердловского объединенного авиаотряда. Да и вообще Скуратов далеко не «эффективный менеджер» со стороны, а человек, всю жизнь посвятивший авиации. С 25 лет он работал пилотом, а после перешел на административную должность. Кстати, Сергей Скуратов отказался от причитавшихся ему как акционеру дивидендов за 2018 год. Он предпочел, чтобы эти деньги остались в компании.

Генеральный директор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726060" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

Зимой этого года компания даже переставала кормить пассажиров на борту – в целях экономии.

- По итогам 2018 цена авиационного керосина выросла на 30%, а услуги аэропортов на 20%. Это сказывается на цене билета. Мы стараемся минимизировать повышение цен, - говорил тогда представитель компании.

Справедливости ради стоит отметить, что падение доходов зафиксировали в прошлом году все российские компании, а некоторые даже сработали в убыток. На их фоне у «Уральских авиалиний» дела идут совсем неплохо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726058" frameborder="0"></iframe> Авария Пассажирского Самолета Москва - Симферпополь.

Возможно, именно потому что сам владелец в прошлом пилот, он уделяет большое внимание подготовке летного состава. Несколько лет назад «Уральские авиалинии» заказали специальный тренажер, на котором дважды в год должны пройти обучение все пилоты. Симулятор, как утверждают в компании, уникальный, в России такого больше ни у кого нет. Аппарат позволяет моделировать практически любую ситуацию в полете, в том числе отказ двигателей, что и произошло с рейсом в Симферополь. Так что командир корабля, судя по всему, прекрасно знал, как вести себя в таком случае.

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Авиаэксперт о посадке А321 в чистом поле: «Здесь и мастерство пилотов, и везение, что нашлось ровное поле»

Предыдущая подобная посадка произошла в 1990 году, тогда самолёт сгорел, но пилоты остались живы (подробности)